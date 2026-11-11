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Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Avalon Emerson, The Charm
Альбом (сингл)
Written Into Changes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933) - фото 1
  • Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933) - фото 2
  • Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933) - фото 3
  • Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 
В наличии
Код товара: 755023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933)
4 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605166933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Avalon Emerson, The Charm
Альбом (сингл)
Written Into Changes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Eden, Jupiter And Mars, Happy Birthday, Written Into Changes, Wooden Star, God Damn (Finito), How Dare The Beer, Country Mouse, I Don't Want To Fight, Earth Alive
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933)

Многогранная исполнительница и продюсер Avalon Emerson & the Charm анонсировала выход своего нового альбома «Written into Changes», который выйдет на лейбле Dead Oceans. «Written into Changes» — это пластинка, где акцент сделан не просто на принятии перемен, но и на их встречном принятии с распростертыми объятиями. Прогресс — ключевая тема как в самом альбоме, так и за его пределами, что делает «Written into Changes» осознанным подходом к самовыражению и жизни в целом. Это автобиографическое творение, ставшее результатом пяти лет непрерывных путешествий — от международных диджейских выступлений до переездов из Берлина в Лос-Анджелес и Нью-Йорк. »Записанный в изменениях" раскрывается не только географически, но и во времени. Сегодня Avalon представляет проект с синглом "Jupiter and Mars", написанным и спродюсированным в соавторстве с Ростамом Батманглиджем (ранее работавшим в Vampire Weekend). Говорят, что перемены - это единственное, что всегда остается неизменным в жизни. Неудивительно, что многогранная певица Авалон Эмерсон чувствует себя комфортно, работая над своим вторым альбомом «Written into Changes» под псевдонимом Avalon Emerson & the Charm. Пластинка стала плодом напряженного творческого процесса и многочисленных доработок. По словам Эмерсона, темы альбома — личностный рост и развитие отношений — «стали ясны лишь после завершения работы над ним». Создание «Changes» проходило совсем иначе, чем «& the Charm», как и следовало ожидать. Хотя этот альбом был, по словам Эмерсона, »нежным и интимным«, на этот раз он более энергичный, потому что Эмерсон тщательно продумал, как материал будет звучать вживую. В результате получается ориентированная на группу, но в то же время заводная и танцевальная работа. Трек »Eden«, подкрепленный брейкбитами, имеет мешковатое звучание, напоминающее гибриды дэнс-рока конца 80-х и начала 90-х. Остроумное название »How Dare This Beer" было написано как дань уважения магнитным полям. «1987-1994 годы - лучшая эра в музыке для меня", - говорит Эмерсон. «И с Натаном наши музыкальные предпочтения довольно сильно пересекаются". Натан - это Натан Дженкинс, он же Буллион, который был сопродюсером »& the Charm« и теперь вернулся, чтобы взять на себя большую часть следующего альбома. Большая часть записей проходила зимой и весной 2024 года в Брейнтри, Англия. Два трека, спродюсированные совместно с Ростамом Батманглием («Jupiter & Mars» и «Earth Alive"), были записаны в Лос-Анджелесе. Синтезаторные элементы были добавлены в Synth Cabin в Rosen Sound в Глендейле, Калифорния.

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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605166933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Avalon Emerson, The Charm
Альбом (сингл)
Written Into Changes
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Eden, Jupiter And Mars, Happy Birthday, Written Into Changes, Wooden Star, God Damn (Finito), How Dare The Beer, Country Mouse, I Don't Want To Fight, Earth Alive
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Многогранная исполнительница и продюсер Avalon Emerson & the Charm анонсировала выход своего нового альбома «Written into Changes», который выйдет на лейбле Dead Oceans. «Written into Changes» — это пластинка, где акцент сделан не просто на принятии перемен, но и на их встречном принятии с распростертыми объятиями. Прогресс — ключевая тема как в самом альбоме, так и за его пределами, что делает «Written into Changes» осознанным подходом к самовыражению и жизни в целом. Это автобиографическое творение, ставшее результатом пяти лет непрерывных путешествий — от международных диджейских выступлений до переездов из Берлина в Лос-Анджелес и Нью-Йорк. »Записанный в изменениях" раскрывается не только географически, но и во времени. Сегодня Avalon представляет проект с синглом "Jupiter and Mars", написанным и спродюсированным в соавторстве с Ростамом Батманглиджем (ранее работавшим в Vampire Weekend). Говорят, что перемены - это единственное, что всегда остается неизменным в жизни. Неудивительно, что многогранная певица Авалон Эмерсон чувствует себя комфортно, работая над своим вторым альбомом «Written into Changes» под псевдонимом Avalon Emerson & the Charm. Пластинка стала плодом напряженного творческого процесса и многочисленных доработок. По словам Эмерсона, темы альбома — личностный рост и развитие отношений — «стали ясны лишь после завершения работы над ним». Создание «Changes» проходило совсем иначе, чем «& the Charm», как и следовало ожидать. Хотя этот альбом был, по словам Эмерсона, »нежным и интимным«, на этот раз он более энергичный, потому что Эмерсон тщательно продумал, как материал будет звучать вживую. В результате получается ориентированная на группу, но в то же время заводная и танцевальная работа. Трек »Eden«, подкрепленный брейкбитами, имеет мешковатое звучание, напоминающее гибриды дэнс-рока конца 80-х и начала 90-х. Остроумное название »How Dare This Beer" было написано как дань уважения магнитным полям. «1987-1994 годы - лучшая эра в музыке для меня", - говорит Эмерсон. «И с Натаном наши музыкальные предпочтения довольно сильно пересекаются". Натан - это Натан Дженкинс, он же Буллион, который был сопродюсером »& the Charm« и теперь вернулся, чтобы взять на себя большую часть следующего альбома. Большая часть записей проходила зимой и весной 2024 года в Брейнтри, Англия. Два трека, спродюсированные совместно с Ростамом Батманглием («Jupiter & Mars» и «Earth Alive"), были записаны в Лос-Анджелесе. Синтезаторные элементы были добавлены в Synth Cabin в Rosen Sound в Глендейле, Калифорния.
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Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933) - данный товар вы можете купить по цене 4360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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