Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933)
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Характеристики
Описание товара Avalon Emerson, The Charm - Written Into Changes (coloured) (0656605166933)
Многогранная исполнительница и продюсер Avalon Emerson & the Charm анонсировала выход своего нового альбома «Written into Changes», который выйдет на лейбле Dead Oceans. «Written into Changes» — это пластинка, где акцент сделан не просто на принятии перемен, но и на их встречном принятии с распростертыми объятиями. Прогресс — ключевая тема как в самом альбоме, так и за его пределами, что делает «Written into Changes» осознанным подходом к самовыражению и жизни в целом. Это автобиографическое творение, ставшее результатом пяти лет непрерывных путешествий — от международных диджейских выступлений до переездов из Берлина в Лос-Анджелес и Нью-Йорк. »Записанный в изменениях" раскрывается не только географически, но и во времени. Сегодня Avalon представляет проект с синглом "Jupiter and Mars", написанным и спродюсированным в соавторстве с Ростамом Батманглиджем (ранее работавшим в Vampire Weekend). Говорят, что перемены - это единственное, что всегда остается неизменным в жизни. Неудивительно, что многогранная певица Авалон Эмерсон чувствует себя комфортно, работая над своим вторым альбомом «Written into Changes» под псевдонимом Avalon Emerson & the Charm. Пластинка стала плодом напряженного творческого процесса и многочисленных доработок. По словам Эмерсона, темы альбома — личностный рост и развитие отношений — «стали ясны лишь после завершения работы над ним». Создание «Changes» проходило совсем иначе, чем «& the Charm», как и следовало ожидать. Хотя этот альбом был, по словам Эмерсона, »нежным и интимным«, на этот раз он более энергичный, потому что Эмерсон тщательно продумал, как материал будет звучать вживую. В результате получается ориентированная на группу, но в то же время заводная и танцевальная работа. Трек »Eden«, подкрепленный брейкбитами, имеет мешковатое звучание, напоминающее гибриды дэнс-рока конца 80-х и начала 90-х. Остроумное название »How Dare This Beer" было написано как дань уважения магнитным полям. «1987-1994 годы - лучшая эра в музыке для меня", - говорит Эмерсон. «И с Натаном наши музыкальные предпочтения довольно сильно пересекаются". Натан - это Натан Дженкинс, он же Буллион, который был сопродюсером »& the Charm« и теперь вернулся, чтобы взять на себя большую часть следующего альбома. Большая часть записей проходила зимой и весной 2024 года в Брейнтри, Англия. Два трека, спродюсированные совместно с Ростамом Батманглием («Jupiter & Mars» и «Earth Alive"), были записаны в Лос-Анджелесе. Синтезаторные элементы были добавлены в Synth Cabin в Rosen Sound в Глендейле, Калифорния.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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