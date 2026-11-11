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Miles Davis & Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis & Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078)

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Miles Davis &amp; Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - фото 1
Miles Davis &amp; Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - фото 2
Miles Davis &amp; Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - фото 3
Miles Davis &amp; Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis & Marcus Miller
Альбом (сингл)
Music From Siesta
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis &amp; Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - фото 1
  • Miles Davis &amp; Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - фото 2
  • Miles Davis &amp; Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - фото 3
  • Miles Davis &amp; Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
В наличии
Код товара: 755022
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis & Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078)
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497804078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis & Marcus Miller
Альбом (сингл)
Music From Siesta
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lost In Madrid Part I, Siesta / Kitt's Kiss / Lost In Madrid Part II, Theme For Augustine / Wind / Seduction / Kiss, Submission, Lost In Madrid Part III, Conchita / Lament, Lost In Madrid Part IV / Rat Dance / The Call, Claire / Lost In Madrid Part V, Afterglow, Los Feliz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Miles Davis & Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078)

Music from Siesta — альбом, выпущенный в 1987 году Майлзом Дэвисом и Маркусом Миллером. Это саундтрек к фильму «Сиеста» 1987 года режиссера Мэри Ламберт. Издание на виниле Согласившись написать музыку для фильма, Дэвис обратился к Миллеру, который в сотрудничестве с клавишником и программистом Джейсоном Майлзом сочинил и создал различные композиции, поверх которых Дэвис исполнял свои партии трубы. Подбор музыки к настроению и темпу сцен фильма был обязанностью Миллера. Саундтрек был создан в начале 1987 года в Лос-Анджелесе, при этом Миллер и Джейсон Майлз работали в Северном Голливуде, а Майлз приезжал из Малибу, чтобы исполнять свои партии. Как и в случае с «Туту», Миллер привлек к работе ряд музыкантов для сольных партий и создания различных текстур: гитаристов Джона Скофилда и Эрла Клуга, флейтиста Джеймса Уокера и барабанщика Омара Хакима. Cаундтрек был хорошо принят; газета The Observer похвалила его как «элегический, с участием Майлза Дэвиса, обладающего замечательной способностью заставить трубу звучать как самый мудрый и печальный из всех инструментов.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497804078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis & Marcus Miller
Альбом (сингл)
Music From Siesta
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lost In Madrid Part I, Siesta / Kitt's Kiss / Lost In Madrid Part II, Theme For Augustine / Wind / Seduction / Kiss, Submission, Lost In Madrid Part III, Conchita / Lament, Lost In Madrid Part IV / Rat Dance / The Call, Claire / Lost In Madrid Part V, Afterglow, Los Feliz
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Music from Siesta — альбом, выпущенный в 1987 году Майлзом Дэвисом и Маркусом Миллером. Это саундтрек к фильму «Сиеста» 1987 года режиссера Мэри Ламберт. Издание на виниле Согласившись написать музыку для фильма, Дэвис обратился к Миллеру, который в сотрудничестве с клавишником и программистом Джейсоном Майлзом сочинил и создал различные композиции, поверх которых Дэвис исполнял свои партии трубы. Подбор музыки к настроению и темпу сцен фильма был обязанностью Миллера. Саундтрек был создан в начале 1987 года в Лос-Анджелесе, при этом Миллер и Джейсон Майлз работали в Северном Голливуде, а Майлз приезжал из Малибу, чтобы исполнять свои партии. Как и в случае с «Туту», Миллер привлек к работе ряд музыкантов для сольных партий и создания различных текстур: гитаристов Джона Скофилда и Эрла Клуга, флейтиста Джеймса Уокера и барабанщика Омара Хакима. Cаундтрек был хорошо принят; газета The Observer похвалила его как «элегический, с участием Майлза Дэвиса, обладающего замечательной способностью заставить трубу звучать как самый мудрый и печальный из всех инструментов.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


Miles Davis & Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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