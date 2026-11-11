Brian Auger & The Trinity - Definitely What! (4062548040265)
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Характеристики
Описание товара Brian Auger & The Trinity - Definitely What! (4062548040265)
Записанный в тот уникальный период конца 60-х годов, когда джазовые, блюзовые и рок-музыканты находили общий язык в оживленных подпольных клубах Лондона, альбом Definitely What! 1968 года стал вторым из четырех новаторских альбомов Trinity. Альбом, демонстрирующий открытый подход Брайана Оже и его виртуозное владение органом и фортепиано, представляет собой богатое сочетание джаза, R&B, психоделических элементов и душевных ритмов, дополненное слаженной и динамичной ритм-секцией в лице Дэйва Амброуза (бас) и Клайва Тэкера (ударные). После вышедшего годом ранее альбома Open (1967) с его атмосферой «Лета любви» и смешением мод-R&B, кавер-версий американских соул-хитов, исполненных неподражаемым вокалом Джули Дрисколл, Оже решил выпустить Definitely What! в качестве своего первого сольного альбома и углубился в джазовую музыку, сочетая оригинальные композиции со смелыми каверами. В альбом вошли версии песен Мозе Эллисона «If You Live» и Уэса Монтгомери «Bumpin' On Sunset». «Я получил письмо от жены Уэса, — вспоминает Оже, — в котором говорилось, что это любимая версия Уэса. Можете себе представить, жена Уэса написала мне!» В других местах альбома мы находим впечатляющую переработку песни The Beatles «A Day In The Life» с оркестровыми струнными и энергичной духовой секцией, а также мощную версию «Red Beans & Rice» группы Booker T & The MGs. «George Bruno Money» была посвящена приятелю Оже по выпивке того времени, Зуту Мани, а «John Browns Body» сочетает в себе первоклассный джаз с органом Хаммонда и типично британский сюрреалистический юмор, который был в моде в то время. Заглавный трек идет еще дальше, представляя собой масштабную инструментальную композицию, основанную на экспериментах. Сам Оже специально указывает в своих аннотациях к альбому, что его концепция «лежит на прямой линии между поп-музыкой и джазом и направлена ??на „слияние“ обоих элементов» — «слияние» в то время даже не было признанным музыкальным термином, что еще раз подтверждает статус Оже как новатора.
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