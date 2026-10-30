Эта Веселая Планета (LP)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Эта Веселая Планета
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 754230
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2 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Эта Веселая Планета
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Эта Весёлая Планета» «Вечная весна» (стихи И. Шаферан) — исполняет В. Ободзинский., «Белый танец» (стихи И. Шаферан) — исполняет Т. Сашко., «Листопад» (стихи В. Харитонов) — исполняет В. Ободзинский., «Наши любимые» (стихи И. Шаферан) — исполняет ВИА «Песняры»., «Вечное движение» (стихи В. Харитонов) — исполняет В. Винокур., «Сердце любить должно» (стихи И. Шаферан) — исполняет Я. Бразайтене., «Дорогой Мальчик» «Жизнь — это гонки» (стихи Л. Дербенев) — исполняет ВИА «Водограй»., «Зачем (Звёзды
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Эта Веселая Планета (LP)
Сторона А: Избранные песни из знаменитой новогодней кинокомедии ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА: "Вечная весна" в исполнении Валерия Ободзинского, "Наши любимые" (ВИА "Песняры"), "Сердце любить должно" и многие другие. Сторона В: Саундтрек к нашумевшему в середине 70-х молодёжному кинофильму ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК с произведшей буквально фурор для того времени музыкой Давида Тухманова на стихи Леонида Дербенёва.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Эта Веселая Планета
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Эта Весёлая Планета» «Вечная весна» (стихи И. Шаферан) — исполняет В. Ободзинский., «Белый танец» (стихи И. Шаферан) — исполняет Т. Сашко., «Листопад» (стихи В. Харитонов) — исполняет В. Ободзинский., «Наши любимые» (стихи И. Шаферан) — исполняет ВИА «Песняры»., «Вечное движение» (стихи В. Харитонов) — исполняет В. Винокур., «Сердце любить должно» (стихи И. Шаферан) — исполняет Я. Бразайтене., «Дорогой Мальчик» «Жизнь — это гонки» (стихи Л. Дербенев) — исполняет ВИА «Водограй»., «Зачем (Звёзды
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Сторона А: Избранные песни из знаменитой новогодней кинокомедии ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА: "Вечная весна" в исполнении Валерия Ободзинского, "Наши любимые" (ВИА "Песняры"), "Сердце любить должно" и многие другие. Сторона В: Саундтрек к нашумевшему в середине 70-х молодёжному кинофильму ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК с произведшей буквально фурор для того времени музыкой Давида Тухманова на стихи Леонида Дербенёва.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Эта Веселая Планета (LP) - данный товар вы можете купить по цене 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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