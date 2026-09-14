Various Artists - Soul Legends (Lucky Dip Marble) (5712192004784) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Soul Legends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737241
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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Soul Legends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Aretha Franklin – Respect, Marvin Gaye – What’s Going On, Otis Redding – (Sittin’ On) The Dock of the Bay, Al Green – Let’s Stay Together, James Brown – I Got You (I Feel Good), Stevie Wonder – Superstition, Sam Cooke – A Change Is Gonna Come, Ray Charles – Georgia On My Mind, Etta James – At Last, Wilson Pickett – In the Midnight Hour
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Soul Legends (Lucky Dip Marble) (5712192004784) виниловая пластинка
"Soul Legends" — сборник лучших соул-композиций, включающий работы исполнителей, оказавших значительное влияние на жанр. Альбом демонстрирует характерное эмоциональное и мелодичное звучание соула.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Soul Legends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Aretha Franklin – Respect, Marvin Gaye – What’s Going On, Otis Redding – (Sittin’ On) The Dock of the Bay, Al Green – Let’s Stay Together, James Brown – I Got You (I Feel Good), Stevie Wonder – Superstition, Sam Cooke – A Change Is Gonna Come, Ray Charles – Georgia On My Mind, Etta James – At Last, Wilson Pickett – In the Midnight Hour
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
"Soul Legends" — сборник лучших соул-композиций, включающий работы исполнителей, оказавших значительное влияние на жанр. Альбом демонстрирует характерное эмоциональное и мелодичное звучание соула.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Soul Legends (Lucky Dip Marble) (5712192004784) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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