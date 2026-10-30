Top.Mail.Ru
Чародеи и др. (LP) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чародеи и др. (LP)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чародеи и др. (LP) - фото 1
Чародеи и др. (LP) - фото 2
Чародеи и др. (LP) - фото 3
Чародеи и др. (LP) - фото 4
Чародеи и др. (LP) - фото 5
Чародеи и др. (LP) - фото 6
Чародеи и др. (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Чародеи И Др…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чародеи и др. (LP) - фото 1
  • Чародеи и др. (LP) - фото 2
  • Чародеи и др. (LP) - фото 3
  • Чародеи и др. (LP) - фото 4
  • Чародеи и др. (LP) - фото 5
  • Чародеи и др. (LP) - фото 6
  • Чародеи и др. (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
В наличии
Код товара: 754229
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чародеи и др. (LP)
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Чародеи И Др…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Представь себе» (исп. А. Абдулов; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Загадка женщины» (исп. И. Отиева; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Спать пора» (исп. М. Светин; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Песенка о снежинке» (исп. О. Рождественская и ВИА «Добры молодцы»; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Три белых коня» (исп. С. Захаров и Большой детский хор; музыка — Е. Крылатов, с
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Чародеи и др. (LP)

Погружение в атмосферу любимых советских кинохитов. В сборник вошли песни из телефильма «Чародеи» и композиции из других известных картин. В основе сборника — знаковые песни Евгения Крылатова. Собраны самые узнаваемые композиции: «Представь себе», «Загадка женщины», «Песенка о снежинке» а также всеми любимые «Три белых коня»



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Чародеи и др. (LP)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Чародеи И Др…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Представь себе» (исп. А. Абдулов; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Загадка женщины» (исп. И. Отиева; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Спать пора» (исп. М. Светин; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Песенка о снежинке» (исп. О. Рождественская и ВИА «Добры молодцы»; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Три белых коня» (исп. С. Захаров и Большой детский хор; музыка — Е. Крылатов, с
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Погружение в атмосферу любимых советских кинохитов. В сборник вошли песни из телефильма «Чародеи» и композиции из других известных картин. В основе сборника — знаковые песни Евгения Крылатова. Собраны самые узнаваемые композиции: «Представь себе», «Загадка женщины», «Песенка о снежинке» а также всеми любимые «Три белых коня»


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чародеи и др. (LP) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...