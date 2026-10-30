Чародеи и др. (LP)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Чародеи И Др…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 754229
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2 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Чародеи И Др…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Представь себе» (исп. А. Абдулов; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Загадка женщины» (исп. И. Отиева; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Спать пора» (исп. М. Светин; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Песенка о снежинке» (исп. О. Рождественская и ВИА «Добры молодцы»; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Три белых коня» (исп. С. Захаров и Большой детский хор; музыка — Е. Крылатов, с
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Чародеи и др. (LP)
Погружение в атмосферу любимых советских кинохитов. В сборник вошли песни из телефильма «Чародеи» и композиции из других известных картин. В основе сборника — знаковые песни Евгения Крылатова. Собраны самые узнаваемые композиции: «Представь себе», «Загадка женщины», «Песенка о снежинке» а также всеми любимые «Три белых коня»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807726]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Чародеи И Др…
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Представь себе» (исп. А. Абдулов; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Загадка женщины» (исп. И. Отиева; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Спать пора» (исп. М. Светин; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Песенка о снежинке» (исп. О. Рождественская и ВИА «Добры молодцы»; музыка — Е. Крылатов, стихи — Л. Дербенёв; из т/ф «Чародеи»)., «Три белых коня» (исп. С. Захаров и Большой детский хор; музыка — Е. Крылатов, с
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Погружение в атмосферу любимых советских кинохитов. В сборник вошли песни из телефильма «Чародеи» и композиции из других известных картин. В основе сборника — знаковые песни Евгения Крылатова. Собраны самые узнаваемые композиции: «Представь себе», «Загадка женщины», «Песенка о снежинке» а также всеми любимые «Три белых коня»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Чародеи и др. (LP) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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