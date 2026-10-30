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Трест, Который Лопнул (LP) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Трест, Который Лопнул (LP)

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Трест, Который Лопнул (LP) - фото 4
Трест, Который Лопнул (LP) - фото 5
Трест, Который Лопнул (LP) - фото 6
Трест, Который Лопнул (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Трест, Который Лопнул
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Трест, Который Лопнул (LP) - фото 1
  • Трест, Который Лопнул (LP) - фото 2
  • Трест, Который Лопнул (LP) - фото 3
  • Трест, Который Лопнул (LP) - фото 4
  • Трест, Который Лопнул (LP) - фото 5
  • Трест, Который Лопнул (LP) - фото 6
  • Трест, Который Лопнул (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
В наличии
Код товара: 754228
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трест, Который Лопнул (LP)
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Трест, Который Лопнул
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Песенка о трёх китах» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Ярмарка, базар, продажа…» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Вакханалия азарта» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Суперстрасть» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Огни большого города» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Суть джентльмена» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Любовь — наш господин» (стихи Наума
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Трест, Который Лопнул (LP)

Саундтрек к культовому трех серийному телефильму Одесской киностудии с песнями на музыку мэтра советского и российского кинематографа Максима Дунаевского и стихами несравненного Наума Олева в исполнении неподражаемых Николая Караченцова и Павла Смеяна. И самое главное (!!!), мастеринг для винилового издания осуществлялся с оригинальных (монофонических) плёнок, чудом сохранившихся на студии звукозаписи Полтавского радио.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Трест, Который Лопнул (LP)




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Трест, Который Лопнул
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Песенка о трёх китах» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Ярмарка, базар, продажа…» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Вакханалия азарта» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Суперстрасть» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Огни большого города» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Суть джентльмена» (стихи Наума Олева) — Николай Караченцов и Павел Смеян, «Любовь — наш господин» (стихи Наума
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Саундтрек к культовому трех серийному телефильму Одесской киностудии с песнями на музыку мэтра советского и российского кинематографа Максима Дунаевского и стихами несравненного Наума Олева в исполнении неподражаемых Николая Караченцова и Павла Смеяна. И самое главное (!!!), мастеринг для винилового издания осуществлялся с оригинальных (монофонических) плёнок, чудом сохранившихся на студии звукозаписи Полтавского радио.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трест, Который Лопнул (LP) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2720 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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