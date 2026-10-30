Хой жив! (coloured)
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Хой жив!
Жанр
Панк-рок, Панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб.
В наличии
Код товара: 753761
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3 470 руб.
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Характеристики
Бренд
SPD
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SP-Digital
Barcode
[4660275169473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Хой жив!
Жанр
Панк-рок, Панк
Трек-лист
Лирика (Нажми На Газ), Туман (Газовая Атака), Бомж (Гуляй, Мужик!), 30 лет (Газовая Атака), Пора домой (Наркологический Университет Миллионов), Белая горячка (Ночь Перед Рождеством), Демобилизация (Восставший Из Ада), Твой звонок (Газовая Атака), Дурак (Нажми На Газ), Колхозный панк (Колхозный Панк), Life (Газовая Атака), Взял вину на себя (Нажми На Газ), Возле дома твоего (Ядрена Вошь), Укус Вампира (Танцы После Порева), Вечером на лавочке (Ядрена Вошь), Сектор Газа (Сектор Газа), Нас ждут из т
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Хой жив! (coloured)
В этот сборник хитов группы вошли культовые композиции из разных периодов творчества Юрия Хоя (Клинских). Альбом представляет собой взрывную смесь из хлёсткого советского панка, фолк-рока, мистических баллад и дворовой лирики. Здесь хулиганская сатира и бытовые зарисовки («30 лет», «Ява») соседствуют с пронзительными, по-настоящему народными хитами («Лирика», «Туман», «Пора домой»). Сборник идеально передает дух 90-х годов: бескомпромиссный, искренний и свободный от цензуры. Это отличный релиз как для преданных поклонников, желающих освежить в памяти наследие Хоя, так и для тех, кто только начинает знакомство с феноменом воронежского рок-андеграунда. ```html
Треклист
LP 1
Side A
- Лирика (Нажми На Газ)
- Туман (Газовая Атака)
- Бомж (Гуляй, Мужик!)
- 30 лет (Газовая Атака)
- Пора домой (Наркологический Университет Миллионов)
- Белая горячка (Ночь Перед Рождеством)
Side B
- Демобилизация (Восставший Из Ада)
- Твой звонок (Газовая Атака)
- Дурак (Нажми На Газ)
- Колхозный панк (Колхозный Панк)
- Life (Газовая Атака)
- Взял вину на себя (Нажми На Газ)
LP 2
Side C
- Возле дома твоего (Ядрена Вошь)
- Укус Вампира (Танцы После Порева)
- Вечером на лавочке (Ядрена Вошь)
- Сектор Газа (Сектор Газа)
- Нас ждут из темноты (Зловещие Мертвецы)
- Местные (Колхозный Панк)
Side D
- Ночь перед рождеством (Ночь Перед Рождеством)
- Ява (Ночь Перед Рождеством)
- Русский мат (Зловещие Мертвецы)
- Теща (Нажми На Газ)
- Казачья (Танцы После Порева)
- Вальпургиева ночь (Наркологический Университет Миллионов)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SPD
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SP-Digital
Barcode
[4660275169473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Хой жив!
Жанр
Панк-рок, Панк
Трек-лист
Лирика (Нажми На Газ), Туман (Газовая Атака), Бомж (Гуляй, Мужик!), 30 лет (Газовая Атака), Пора домой (Наркологический Университет Миллионов), Белая горячка (Ночь Перед Рождеством), Демобилизация (Восставший Из Ада), Твой звонок (Газовая Атака), Дурак (Нажми На Газ), Колхозный панк (Колхозный Панк), Life (Газовая Атака), Взял вину на себя (Нажми На Газ), Возле дома твоего (Ядрена Вошь), Укус Вампира (Танцы После Порева), Вечером на лавочке (Ядрена Вошь), Сектор Газа (Сектор Газа), Нас ждут из т
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
В этот сборник хитов группы вошли культовые композиции из разных периодов творчества Юрия Хоя (Клинских). Альбом представляет собой взрывную смесь из хлёсткого советского панка, фолк-рока, мистических баллад и дворовой лирики. Здесь хулиганская сатира и бытовые зарисовки («30 лет», «Ява») соседствуют с пронзительными, по-настоящему народными хитами («Лирика», «Туман», «Пора домой»). Сборник идеально передает дух 90-х годов: бескомпромиссный, искренний и свободный от цензуры. Это отличный релиз как для преданных поклонников, желающих освежить в памяти наследие Хоя, так и для тех, кто только начинает знакомство с феноменом воронежского рок-андеграунда. ```html
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Треклист
LP 1
Side A
- Лирика (Нажми На Газ)
- Туман (Газовая Атака)
- Бомж (Гуляй, Мужик!)
- 30 лет (Газовая Атака)
- Пора домой (Наркологический Университет Миллионов)
- Белая горячка (Ночь Перед Рождеством)
Side B
- Демобилизация (Восставший Из Ада)
- Твой звонок (Газовая Атака)
- Дурак (Нажми На Газ)
- Колхозный панк (Колхозный Панк)
- Life (Газовая Атака)
- Взял вину на себя (Нажми На Газ)
LP 2
Side C
- Возле дома твоего (Ядрена Вошь)
- Укус Вампира (Танцы После Порева)
- Вечером на лавочке (Ядрена Вошь)
- Сектор Газа (Сектор Газа)
- Нас ждут из темноты (Зловещие Мертвецы)
- Местные (Колхозный Панк)
Side D
- Ночь перед рождеством (Ночь Перед Рождеством)
- Ява (Ночь Перед Рождеством)
- Русский мат (Зловещие Мертвецы)
- Теща (Нажми На Газ)
- Казачья (Танцы После Порева)
- Вальпургиева ночь (Наркологический Университет Миллионов)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Купить Хой жив! (coloured) - по цене 3470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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