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BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL)

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BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - фото 2
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BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - фото 4
BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eiffel 65
Альбом (сингл)
Blue (Da Ba Dee) - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - фото 1
  • BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - фото 2
  • BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - фото 3
  • BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - фото 4
  • BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
В наличии
Код товара: 752733
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL)
3 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eiffel 65
Альбом (сингл)
Blue (Da Ba Dee) - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance
Трек-лист
Blue (Da Ba Dee) (Blue Ice Pop Radio Edit), My Console (Album Edit), Move Your Body (DJ Gabry Ponte Original Video Edit), Back In Time (Eiffel Superclassic Radio Mix), Dub In Life (Album Edit), Too Much Of Heaven (Original Video Edit), Una Notte E Forse Mai Pi?, Another Race (Album Edit), Lucky (In My Life) (Radio Cut), Silicon World (Main Mix), New Life (Album Mix), Viaggia Insieme A Me, Your Clown
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL)

  • Blue (Da Ba Dee) (Blue Ice Pop Radio Edit)
  • My Console (Album Edit)
  • Move Your Body (DJ Gabry Ponte Original Video Edit)
  • Back In Time (Eiffel Superclassic Radio Mix)
  • Dub In Life (Album Edit)
  • Too Much Of Heaven (Original Video Edit)
  • Una Notte E Forse Mai Pi?
  • Another Race (Album Edit)
  • Lucky (In My Life) (Radio Cut)
  • Silicon World (Main Mix)
  • New Life (Album Mix)
  • Viaggia Insieme A Me
  • Your Clown



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eiffel 65
Альбом (сингл)
Blue (Da Ba Dee) - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance
Трек-лист
Blue (Da Ba Dee) (Blue Ice Pop Radio Edit), My Console (Album Edit), Move Your Body (DJ Gabry Ponte Original Video Edit), Back In Time (Eiffel Superclassic Radio Mix), Dub In Life (Album Edit), Too Much Of Heaven (Original Video Edit), Una Notte E Forse Mai Pi?, Another Race (Album Edit), Lucky (In My Life) (Radio Cut), Silicon World (Main Mix), New Life (Album Mix), Viaggia Insieme A Me, Your Clown
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
  • Blue (Da Ba Dee) (Blue Ice Pop Radio Edit)
  • My Console (Album Edit)
  • Move Your Body (DJ Gabry Ponte Original Video Edit)
  • Back In Time (Eiffel Superclassic Radio Mix)
  • Dub In Life (Album Edit)
  • Too Much Of Heaven (Original Video Edit)
  • Una Notte E Forse Mai Pi?
  • Another Race (Album Edit)
  • Lucky (In My Life) (Radio Cut)
  • Silicon World (Main Mix)
  • New Life (Album Mix)
  • Viaggia Insieme A Me
  • Your Clown


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - этот товар вы можете купить по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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