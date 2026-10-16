BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eiffel 65
Альбом (сингл)
Blue (Da Ba Dee) - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 752733
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 000 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eiffel 65
Альбом (сингл)
Blue (Da Ba Dee) - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance
Трек-лист
Blue (Da Ba Dee) (Blue Ice Pop Radio Edit), My Console (Album Edit), Move Your Body (DJ Gabry Ponte Original Video Edit), Back In Time (Eiffel Superclassic Radio Mix), Dub In Life (Album Edit), Too Much Of Heaven (Original Video Edit), Una Notte E Forse Mai Pi?, Another Race (Album Edit), Lucky (In My Life) (Radio Cut), Silicon World (Main Mix), New Life (Album Mix), Viaggia Insieme A Me, Your Clown
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL)
- Blue (Da Ba Dee) (Blue Ice Pop Radio Edit)
- My Console (Album Edit)
- Move Your Body (DJ Gabry Ponte Original Video Edit)
- Back In Time (Eiffel Superclassic Radio Mix)
- Dub In Life (Album Edit)
- Too Much Of Heaven (Original Video Edit)
- Una Notte E Forse Mai Pi?
- Another Race (Album Edit)
- Lucky (In My Life) (Radio Cut)
- Silicon World (Main Mix)
- New Life (Album Mix)
- Viaggia Insieme A Me
- Your Clown
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитWeezer - Van Weezer (0075678650925) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 860 руб. 3 961 руб.715 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитНаговицын Сергей - Золотые Хиты (Gold) (4680068805319) виниловая...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитBoney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Моя Подруга Удача (Grey) (+постер) (468006880...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Наши Лучшие Дни (Crystal)+(постер) (468006880...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Небесное Притяжение (Gold) (+постер) (4680068...
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Eiffel 65
Альбом (сингл)
Blue (Da Ba Dee) - Greatest Hits
Жанр
Synth-pop, Dance
Трек-лист
Blue (Da Ba Dee) (Blue Ice Pop Radio Edit), My Console (Album Edit), Move Your Body (DJ Gabry Ponte Original Video Edit), Back In Time (Eiffel Superclassic Radio Mix), Dub In Life (Album Edit), Too Much Of Heaven (Original Video Edit), Una Notte E Forse Mai Pi?, Another Race (Album Edit), Lucky (In My Life) (Radio Cut), Silicon World (Main Mix), New Life (Album Mix), Viaggia Insieme A Me, Your Clown
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
- Blue (Da Ba Dee) (Blue Ice Pop Radio Edit)
- My Console (Album Edit)
- Move Your Body (DJ Gabry Ponte Original Video Edit)
- Back In Time (Eiffel Superclassic Radio Mix)
- Dub In Life (Album Edit)
- Too Much Of Heaven (Original Video Edit)
- Una Notte E Forse Mai Pi?
- Another Race (Album Edit)
- Lucky (In My Life) (Radio Cut)
- Silicon World (Main Mix)
- New Life (Album Mix)
- Viaggia Insieme A Me
- Your Clown
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL) - этот товар вы можете купить по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре BLUE (DA BA DEE) - GREATEST HITS (LP YELLOW VINYL)