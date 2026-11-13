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Наушники Realme Buds T500 Pro Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Realme Buds T500 Pro Silver

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Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 1
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 2
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 3
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 4
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 5
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 6
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 7
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 8
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 9
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 10
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 11
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 12
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 13
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 14
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 15
Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 1
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 2
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 3
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 4
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 5
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 6
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 7
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 8
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 9
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 10
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 11
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 12
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 13
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 14
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 15
  • Наушники Realme RMA2502 (Buds T500 Pro) Серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752015
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
13
Время работы (с зарядным кейсом)
56
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
80

Описание товара Наушники Realme Buds T500 Pro Silver

Беспроводные наушники realme Buds T500 Pro — это современная модель формата TWS с 12,4 мм динамическими драйверами, обеспечивающими объемное 360-градусное звучание и широкий частотный диапазон до 40 000 Гц. Активное шумоподавление на уровне до 50 дБ позволяет эффективно блокировать внешние шумы, создавая идеальные условия для прослушивания музыки, подкастов или участия в телефонных разговорах. Наушники поддерживают технологию Spatial 360, что делает звучание более реалистичным и погружающим. Модель оснащена шестью микрофонами с системой подавления шумов на основе искусственного интеллекта, что гарантирует четкую передачу голоса даже в шумной обстановке. Наушники поддерживают Bluetooth 6.1 и позволяют одновременно подключаться к трем устройствам, обеспечивая быстрое переключение между смартфоном, планшетом и ноутбуком. Время автономной работы достигает 56 часов с подзарядкой от кейса емкостью 530 мА·ч, а один заряд обеспечивает до 13 часов непрерывного воспроизведения. Realme Buds T500 Pro предлагают уникальные функции на основе ИИ: синхронный перевод Live Translation более чем на 30 языков в реальном времени и режим MindFlow, который создает комфортную звуковую среду для концентрации или расслабления. Наушники имеют степень защиты IP55, что делает их устойчивыми к пыли и влаге, подходящими для занятий спортом и активного отдыха. Эргономичный дизайн и вес каждого наушника всего 4,5 г обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Дизайн зарядного кейса выполнен в стиле "конфетной коробки" и доступен в трех цветах: оранжевом, желтом и черном. Настройка звука и управление функциями осуществляется через фирменное приложение realme Link. Realme Buds T500 Pro — это идеальное сочетание передовых технологий, комфорта и стильного дизайна для тех, кто ценит качество звука и функциональность.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds T500 Pro Silver




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, три пары сменных амбушюр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
13
Время работы (с зарядным кейсом)
56
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные наушники realme Buds T500 Pro — это современная модель формата TWS с 12,4 мм динамическими драйверами, обеспечивающими объемное 360-градусное звучание и широкий частотный диапазон до 40 000 Гц. Активное шумоподавление на уровне до 50 дБ позволяет эффективно блокировать внешние шумы, создавая идеальные условия для прослушивания музыки, подкастов или участия в телефонных разговорах. Наушники поддерживают технологию Spatial 360, что делает звучание более реалистичным и погружающим. Модель оснащена шестью микрофонами с системой подавления шумов на основе искусственного интеллекта, что гарантирует четкую передачу голоса даже в шумной обстановке. Наушники поддерживают Bluetooth 6.1 и позволяют одновременно подключаться к трем устройствам, обеспечивая быстрое переключение между смартфоном, планшетом и ноутбуком. Время автономной работы достигает 56 часов с подзарядкой от кейса емкостью 530 мА·ч, а один заряд обеспечивает до 13 часов непрерывного воспроизведения. Realme Buds T500 Pro предлагают уникальные функции на основе ИИ: синхронный перевод Live Translation более чем на 30 языков в реальном времени и режим MindFlow, который создает комфортную звуковую среду для концентрации или расслабления. Наушники имеют степень защиты IP55, что делает их устойчивыми к пыли и влаге, подходящими для занятий спортом и активного отдыха. Эргономичный дизайн и вес каждого наушника всего 4,5 г обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Дизайн зарядного кейса выполнен в стиле "конфетной коробки" и доступен в трех цветах: оранжевом, желтом и черном. Настройка звука и управление функциями осуществляется через фирменное приложение realme Link. Realme Buds T500 Pro — это идеальное сочетание передовых технологий, комфорта и стильного дизайна для тех, кто ценит качество звука и функциональность.
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Отзывы


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