Наушники Sony WH-CH720N Pink
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751986
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
розовый
Сопротивление
31?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х5
Вес, г.
560
Описание товара Наушники Sony WH-CH720N Pink
Полноразмерные беспроводные наушники в оригинальном розовом цвете сочетают в себе легкую конструкцию и невероятный комфорт. Большие мягкие амбушюры полностью охватывают уши, не создавая давления на очки или сережки, что позволяет носить их часами. Система изоляции от шума превратит поездку в метро в приятное путешествие под любимый саундтрек. Этот стильный, заметный и очень уютный аксессуар создан для тех, кто хочет раскрасить свои будни в яркие цвета.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
розовый
Сопротивление
31?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Полноразмерные беспроводные наушники в оригинальном розовом цвете сочетают в себе легкую конструкцию и невероятный комфорт. Большие мягкие амбушюры полностью охватывают уши, не создавая давления на очки или сережки, что позволяет носить их часами. Система изоляции от шума превратит поездку в метро в приятное путешествие под любимый саундтрек. Этот стильный, заметный и очень уютный аксессуар создан для тех, кто хочет раскрасить свои будни в яркие цвета.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Розовые, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Розовые, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
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