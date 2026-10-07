Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751167
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный
6 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
46.9x36.8x28см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
13.74

Описание товара Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный

Микроволновая печь MIDEA AG825N220-B сочетает микроволновый режим мощностью 800 Вт с тэновым грилем на 1000 Вт. Объём камеры 25 л подходит для разогрева и приготовления блюд, а чёрный корпус оснащён дисплеем и часами.



Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
46.9x36.8x28см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь MIDEA AG825N220-B сочетает микроволновый режим мощностью 800 Вт с тэновым грилем на 1000 Вт. Объём камеры 25 л подходит для разогрева и приготовления блюд, а чёрный корпус оснащён дисплеем и часами.


Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Midea AG825N220-B 25л. 800Вт черный - по цене 6540 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...