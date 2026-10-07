Микроволновая Печь Midea AM825P2ET-W 25л. 800Вт белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 330 руб.
В наличии
Код товара: 751162
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 330 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
46.9x28x37.7см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.7
Описание товара Микроволновая Печь Midea AM825P2ET-W 25л. 800Вт белый
Белая микроволновая печь Midea AM825P2ET-W имеет объем до 25 л и увеличенный до 28.8 см поворотный стол. Это указывает на возможность устанавливать внутрь довольно большие блюда и тарелки. Мощность разогрева регулируется на 5 уровнях. Внутреннее покрытие выполнено из эмали для легкой очистки. Благодаря поворотным ручкам, таймеру и цифровому дисплею разобраться с управлением прибором сможет даже ребенок. По окончании работы Midea AM825P2ET-W издаст звуковой сигнал. Ручка открывается влево при помощи навесной дверцы.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
46.9x28x37.7см
Страна производитель
Китай
Белая микроволновая печь Midea AM825P2ET-W имеет объем до 25 л и увеличенный до 28.8 см поворотный стол. Это указывает на возможность устанавливать внутрь довольно большие блюда и тарелки. Мощность разогрева регулируется на 5 уровнях. Внутреннее покрытие выполнено из эмали для легкой очистки. Благодаря поворотным ручкам, таймеру и цифровому дисплею разобраться с управлением прибором сможет даже ребенок. По окончании работы Midea AM825P2ET-W издаст звуковой сигнал. Ручка открывается влево при помощи навесной дверцы.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Купить Микроволновая Печь Midea AM825P2ET-W 25л. 800Вт белый - по цене 6330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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