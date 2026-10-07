Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб.
В наличии
Код товара: 751178
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 230 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
46.9x28x37.7см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.7
Описание товара Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный
Микроволновая печь Midea AG825P2ET-B сочетает компактный объём и функциональность, позволяя быстро готовить или разогревать блюда. Электронное управление и несколько режимов работы адаптируют устройство под разные кулинарные задачи. Чёрный цвет и дисплей подчёркивают современный дизайн модели.
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
46.9x28x37.7см
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь Midea AG825P2ET-B сочетает компактный объём и функциональность, позволяя быстро готовить или разогревать блюда. Электронное управление и несколько режимов работы адаптируют устройство под разные кулинарные задачи. Чёрный цвет и дисплей подчёркивают современный дизайн модели.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Купить Микроволновая Печь Midea AG825P2ET-B 25л. 800Вт черный - по цене 6230 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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