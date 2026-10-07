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Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
серый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный
6 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
серый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Вес, кг.
13.6

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный

Микроволновая печь Vitek VT-MW2223 сочетает удобство и функциональность для повседневного использования. Объём 23 литра и мощность 800 Вт позволяют быстро разогревать и готовить разные блюда. Сенсорное управление и дизайн с дисплеем упрощают эксплуатацию.



Теги товара: 800 Вт

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
23
Цвет
серый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Описание
Микроволновая печь Vitek VT-MW2223 сочетает удобство и функциональность для повседневного использования. Объём 23 литра и мощность 800 Вт позволяют быстро разогревать и готовить разные блюда. Сенсорное управление и дизайн с дисплеем упрощают эксплуатацию.


Теги товара: 800 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW2223 23л. 800Вт белый/черный - по цене 6940 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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