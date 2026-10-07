Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751160
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Беларусь
Вес, кг.
11.8
Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный
Микроволновая печь с грилем HMB-DG208BA в черном корпусе оснащена электронной системой управления. Дверца открывается налево, с помощью внешней ручки. Объем камеры микроволновой печи 20 л, внутренняя камера с поворотным столом позволит быстро подогреть или приготовить блюдо. На корпусе микроволновой печи расположен дисплей с часами для легкого управления заданным режимом работы. Есть несколько режимов работы: режим микроволн, гриля, одновременный режим работы гриля и микроволн.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Беларусь
Микроволновая печь с грилем HMB-DG208BA в черном корпусе оснащена электронной системой управления. Дверца открывается налево, с помощью внешней ручки. Объем камеры микроволновой печи 20 л, внутренняя камера с поворотным столом позволит быстро подогреть или приготовить блюдо. На корпусе микроволновой печи расположен дисплей с часами для легкого управления заданным режимом работы. Есть несколько режимов работы: режим микроволн, гриля, одновременный режим работы гриля и микроволн.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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