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Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный

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Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 14
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 15
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 14
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 15
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751160
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Характеристики

Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Беларусь
Вес, кг.
11.8

Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный

Микроволновая печь с грилем HMB-DG208BA в черном корпусе оснащена электронной системой управления. Дверца открывается налево, с помощью внешней ручки. Объем камеры микроволновой печи 20 л, внутренняя камера с поворотным столом позволит быстро подогреть или приготовить блюдо. На корпусе микроволновой печи расположен дисплей с часами для легкого управления заданным режимом работы. Есть несколько режимов работы: режим микроволн, гриля, одновременный режим работы гриля и микроволн.



Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Haier HMB-DG208BA 20л. 800Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Беларусь
Описание
Микроволновая печь с грилем HMB-DG208BA в черном корпусе оснащена электронной системой управления. Дверца открывается налево, с помощью внешней ручки. Объем камеры микроволновой печи 20 л, внутренняя камера с поворотным столом позволит быстро подогреть или приготовить блюдо. На корпусе микроволновой печи расположен дисплей с часами для легкого управления заданным режимом работы. Есть несколько режимов работы: режим микроволн, гриля, одновременный режим работы гриля и микроволн.


Теги товара: 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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