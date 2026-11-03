Микроволновая печь BBK 20MWG-735S/W/RU 20л. 700Вт, белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб.
В наличии
Код товара: 304820
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 850 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
таймер на 99 мин
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
микроволны+гриль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х29
Вес, кг.
14.7
Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWG-735S/W/RU 20л. 700Вт, белая
Микроволновая печь BBK 20MWG-735S/W оснащена электронным управлением и LED-дисплеем. Мощность микроволн электроприбора составляет 700 Вт, при этом существует 5 уровней ее регулировки.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
таймер на 99 мин
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей, автоматическая разморозка, автоматическое приготовление
Объем
20 л
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
микроволны+гриль
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь BBK 20MWG-735S/W оснащена электронным управлением и LED-дисплеем. Мощность микроволн электроприбора составляет 700 Вт, при этом существует 5 уровней ее регулировки.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Микроволновая печь BBK 20MWG-735S/W/RU 20л. 700Вт, белая - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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