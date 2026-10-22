Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый
Погружной блендер Scarlett SC-HB42F29 представляет собой надежное и функциональное устройство для приготовления разнообразных блюд. С мощностью 1600 Вт он обеспечивает быстрое и эффективное смешивание, что делает его идеальным для приготовления супов, соусов и коктейлей. Устройство оснащено девятью скоростями, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого типа ингредиентов. Пластиковый корпус и основная чаша делают блендер легким и удобным в использовании, а металлическая погружная часть насадок гарантирует долговечность и устойчивость к износу. В комплекте имеются три насадки, включая венчик и насадку для пюрирования, что расширяет возможности использования. Блендер также оснащен отсеком для хранения шнура, что способствует аккуратному хранению. Белый цвет придает устройству стильный и современный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер кухни.
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