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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый

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Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 1
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 2
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 3
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 4
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 5
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 6
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 7
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 8
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 9
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 10
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 11
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 12
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 13
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 8
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 9
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 10
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 11
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 12
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 13
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751055
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан (0.7 л), насадка-блендер, измельчитель, венчик, чаша, инструкция, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания, импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х13
Вес, кг.
1.28

Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый

Погружной блендер Scarlett SC-HB42F29 представляет собой надежное и функциональное устройство для приготовления разнообразных блюд. С мощностью 1600 Вт он обеспечивает быстрое и эффективное смешивание, что делает его идеальным для приготовления супов, соусов и коктейлей. Устройство оснащено девятью скоростями, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого типа ингредиентов. Пластиковый корпус и основная чаша делают блендер легким и удобным в использовании, а металлическая погружная часть насадок гарантирует долговечность и устойчивость к износу. В комплекте имеются три насадки, включая венчик и насадку для пюрирования, что расширяет возможности использования. Блендер также оснащен отсеком для хранения шнура, что способствует аккуратному хранению. Белый цвет придает устройству стильный и современный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер кухни.

Отзывы о товаре Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан (0.7 л), насадка-блендер, измельчитель, венчик, чаша, инструкция, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
9
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания, импульсный режим
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Scarlett SC-HB42F29 представляет собой надежное и функциональное устройство для приготовления разнообразных блюд. С мощностью 1600 Вт он обеспечивает быстрое и эффективное смешивание, что делает его идеальным для приготовления супов, соусов и коктейлей. Устройство оснащено девятью скоростями, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого типа ингредиентов. Пластиковый корпус и основная чаша делают блендер легким и удобным в использовании, а металлическая погружная часть насадок гарантирует долговечность и устойчивость к износу. В комплекте имеются три насадки, включая венчик и насадку для пюрирования, что расширяет возможности использования. Блендер также оснащен отсеком для хранения шнура, что способствует аккуратному хранению. Белый цвет придает устройству стильный и современный вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Scarlett SC-HB42F29 1600Вт белый/серебристый - стоимость товара 1770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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