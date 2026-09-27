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Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750605
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Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние, 750605

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
27 710 руб.  30 790 руб. 
В наличии
Код товара: 750605
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние
27 710 руб. -10%
30 790 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Размеры в упаковке, см
25х22х4
Вес, г.
800

Описание товара Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние

Причина уценки: Произведена прошивка и обновление ПО Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, эл.книга, кабель, симключ, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Описание
Причина уценки: Произведена прошивка и обновление ПО Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, эл.книга, кабель, симключ, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Электронная книга Onyx Boox Go 7 Black отличное состояние - этот товар вы можете купить по цене 27710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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