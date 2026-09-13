Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey
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Характеристики
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Tab X C Dark grey
? ONYX BOOX Tab X C — ридер с цветным экраном E Ink Kaleido 3 размером 13,3 дюйма, высокопроизводительной аппаратной платформой и широкими возможностями для работы с документами. ? Модель имеет подсветку с регулировкой цветовой температуры и двойное сенсорное управление: ёмкостный сенсор позволяет удобно управлять устройством, а Metal mesh даёт возможность делать рисунки и рукописные заметки. Ридер базируется на мощном 8-ядерном процессоре и 6 ГБ оперативной памяти и отличается высокой производительностью. ? Новый графический процессор с технологией BOOX Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Tab X C отлично подойдет не только для чтения, но и для работы с документами различных типов, включающие цветные изображения. ? Операционная система Android 13 позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает возможность скачивать книги из сети Интернет и пользоваться различными сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать внешние устройства. 128 ГБ встроенной памяти дают возможность хранить в устройстве любые нужные книги и документы, не испытывая ограничений. ? Ридер выполнен в корпусе из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, экран дополнительно закрыт защитным стеклом. Модель поддерживает активный стилус для рукописных заметок и рисунков. ?? Аккумулятор повышенной емкости 5500 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.
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