Электронная книга Onyx Boox Palma 2 Black
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Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%39 990 руб. 43 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691771
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1648x824
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Поддержка форматов
CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPub, FB2, FB2.zip, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT, AAC, BMP, JPEG, MP3, PNG, WAV, ZIP
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3950
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Palma 2 Black
Легкий и удобный чехол, подходит для для ридеров ONYX BOOX серии Palma 2. Также подойдет для серий Kant и Palma. Обеспечивает дополнительную защиту при хранении и транспортировке. Позволяет быстро и надежно зафиксировать ридер в чехле. Имеет приятную на ощупь нескользящую поверхность.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
128 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1648x824
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Развернуть
Поддержка форматов
CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPub, FB2, FB2.zip, FB3, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT, AAC, BMP, JPEG, MP3, PNG, WAV, ZIP
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3950
Страна производитель
Китай
Легкий и удобный чехол, подходит для для ридеров ONYX BOOX серии Palma 2. Также подойдет для серий Kant и Palma. Обеспечивает дополнительную защиту при хранении и транспортировке. Позволяет быстро и надежно зафиксировать ридер в чехле. Имеет приятную на ощупь нескользящую поверхность.
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