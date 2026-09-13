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Электронная книга Onyx Boox Note Max White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронная книга Onyx Boox Note Max White

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Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 2
Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 3
Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 4
Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 5
Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 6
Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 7
Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 8
Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 1
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 2
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 3
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 4
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 5
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 6
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 7
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 8
  • Электронная книга Onyx Boox Note Max White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705810
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
3200x1400
Сенсорный дисплей
да
Поддержка форматов
AZW3, DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, EPUB3, FB2, HTML, MOBI, PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х5
Вес, г.
800

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Note Max White

Электронная книга ONYX BOOX Note Max в металлическом корпусе серебристого цвета поддерживает форматы MP3 и WAV для воспроизведения аудиокниг. Данные отображаются на сенсорном 13.3-дюймовом дисплее в разрешении 2400x3200 пикселей. Интегрированный модуль Wi-Fi позволяет читать книги с сайтов Интернета. Электронная книга ONYX BOOX Note Max имеет технологию Flicker-Free, которая не допускает мерцания экрана. Функция SNOW Field исключает отображение предыдущего текста при перелистывании страниц. Предусмотренный в комплекте стилус служит для быстрого доступа к функционалу. Подзарядка аккумулятора емкостью 3700 мАч осуществляется через кабель USB Type-C.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Note Max White




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Операционная система
Android
Цвет
серый
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
3200x1400
Сенсорный дисплей
да
Поддержка форматов
AZW3, DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, EPUB3, FB2, HTML, MOBI, PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электронная книга ONYX BOOX Note Max в металлическом корпусе серебристого цвета поддерживает форматы MP3 и WAV для воспроизведения аудиокниг. Данные отображаются на сенсорном 13.3-дюймовом дисплее в разрешении 2400x3200 пикселей. Интегрированный модуль Wi-Fi позволяет читать книги с сайтов Интернета. Электронная книга ONYX BOOX Note Max имеет технологию Flicker-Free, которая не допускает мерцания экрана. Функция SNOW Field исключает отображение предыдущего текста при перелистывании страниц. Предусмотренный в комплекте стилус служит для быстрого доступа к функционалу. Подзарядка аккумулятора емкостью 3700 мАч осуществляется через кабель USB Type-C.
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