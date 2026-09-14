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Характеристики
Объем оперативной памяти
4 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
10.3
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733886
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Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 (GEN II) Lumi White
ONYX BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi — высокопроизводительный 10,3-дюймовый ридер с регулируемой подсветкой и двойным сенсорным управлением с поддержкой активного стилуса. Модель имеет тонкий металлический корпус и оборудована экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200). Ридер базируется на высокопроизводительной аппаратной платформе, построенной на 8-ядерном процессоре и 4 ГБ оперативной памяти. 64 гигабайта встроенной памяти позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi дает возможность выходить в Интернет и использовать сетевые сервисы, а поддержка Bluetooth 5.1 — подключать внешние устройства. Аудиоплеер позволяет прослушивать аудиокниги и музыку, также ридер поддерживает функцию озвучивания текста Text-To-Speech. Модель работает под управлением ОС Android 15 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. ONYX BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi имеет защитное стекло ONYX Glass, предохраняющее экран от царапин и повреждений. Благодаря большому экрану и возможности делать рукописные заметки модель станет отличным выбором для тех, кто планирует много работать с документами и хочет использовать возможности ввода стилусом.
ONYX BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi — высокопроизводительный 10,3-дюймовый ридер с регулируемой подсветкой и двойным сенсорным управлением с поддержкой активного стилуса. Модель имеет тонкий металлический корпус и оборудована экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200). Ридер базируется на высокопроизводительной аппаратной платформе, построенной на 8-ядерном процессоре и 4 ГБ оперативной памяти. 64 гигабайта встроенной памяти позволяют хранить большое количество книг и документов непосредственно на устройстве. Встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi дает возможность выходить в Интернет и использовать сетевые сервисы, а поддержка Bluetooth 5.1 — подключать внешние устройства. Аудиоплеер позволяет прослушивать аудиокниги и музыку, также ридер поддерживает функцию озвучивания текста Text-To-Speech. Модель работает под управлением ОС Android 15 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. ONYX BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi имеет защитное стекло ONYX Glass, предохраняющее экран от царапин и повреждений. Благодаря большому экрану и возможности делать рукописные заметки модель станет отличным выбором для тех, кто планирует много работать с документами и хочет использовать возможности ввода стилусом.
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