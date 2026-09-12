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Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black

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Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 1
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Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 13
Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электронные книги
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 1
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 2
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  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 7
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 8
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 9
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 10
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 11
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 12
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 13
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 14
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 15
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 16
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 17
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 18
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 19
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 20
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 21
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 22
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 23
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 24
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 25
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 26
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 27
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 28
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 29
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 30
  • Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
41 990 руб.  58 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691769
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black

ОНИКС БУКС Ломоносов 3 — крупноформатный ридер c 10.3-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200) с подсветкой и сенсорным управлением. Модель построена на современной аппаратной платформе и базируется на операционной системе Android 12, позволяющей устанавливать и использовать дополнительные приложения. В составе ПО ридера имеется предустановленный магазин RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тысяч программ. Благодаря встроенному аудиоплееру можно прослушивать музыку и аудиокниги, а функция TTS позволяет озвучивать текстовые файлы. Наличие модуля Wi-Fi дает возможность пользоваться сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать внешние устройства. Модель выполнена в тонком легком корпусе, экран ридера закрыт защитным стеклом ONYX Glass. В комплекте с ОНИКС БУКС Ломоносов 3 поставляется стильный защитный чехол. Данная модель отлично подойдёт тем пользователям, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами.

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Lomonosov 3 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Электронные книги
Страна производитель
Китай
Описание
ОНИКС БУКС Ломоносов 3 — крупноформатный ридер c 10.3-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus (Carta 1200) с подсветкой и сенсорным управлением. Модель построена на современной аппаратной платформе и базируется на операционной системе Android 12, позволяющей устанавливать и использовать дополнительные приложения. В составе ПО ридера имеется предустановленный магазин RuStore, в каталоге которого представлено более 40 тысяч программ. Благодаря встроенному аудиоплееру можно прослушивать музыку и аудиокниги, а функция TTS позволяет озвучивать текстовые файлы. Наличие модуля Wi-Fi дает возможность пользоваться сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth — подключать внешние устройства. Модель выполнена в тонком легком корпусе, экран ридера закрыт защитным стеклом ONYX Glass. В комплекте с ОНИКС БУКС Ломоносов 3 поставляется стильный защитный чехол. Данная модель отлично подойдёт тем пользователям, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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