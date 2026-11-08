Смартфон Huawei Mate 80 Pro 16/512Gb (51098SRA) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Mate 80 Pro 16/512Gb (51098SRA) Black
**Смартфон Huawei MATE 80 PRO 16+512Gb, чёрный (51098SRA)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Huawei MATE 80 PRO! Модель 2026 года сочетает в себе мощный функционал и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать Huawei MATE 80 PRO?** * **Невероятная производительность:** процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Вместительное хранилище:** 512 ГБ встроенной памяти позволят сохранить все важные файлы, фотографии и видео. * **Потрясающий дисплей:** OLED-экран с диагональю 6,75 дюйма и разрешением 2832 x 1280 пикселей подарит яркие и насыщенные цвета. Частота обновления 120 Гц сделает изображение максимально плавным. * **Продвинутая камера:** 4 тыловые камеры помогут создавать профессиональные снимки в любых условиях. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 5750 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит надёжную защиту ваших данных, а поддержка NFC — быстрые и безопасные платежи. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 гарантирует надёжную защиту смартфона в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * высокоскоростной Wi-Fi 802.11be; * Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами. Стильный чёрный корпус из стекла и моноблочная конструкция придают смартфону элегантный вид. Выберите Huawei MATE 80 PRO — выберите будущее уже сегодня!
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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