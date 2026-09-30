Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка
Сен-Пре (род. в 1948 году) — французский композитор, сочиняющий современную классическую музыку, в которой также сочетаются элементы поп-музыки и электронной музыки. Его настоящее имя — Кристиан Ланглейд. В 1969 году его песня Concerto Pour Une Voix («Концерт для одного голоса») в исполнении Даниэль Ликари неожиданно стала хитом. Сингл разошёлся многотысячным тиражом и вошёл в топ-20 в таких странах, как Франция, Мексика и Япония.
Треклист:
- No More Nadine
- La Route De Mars
- To Be
- Jeu D'Enfant
- Entre Le Reve Et L'Oubli
- Le Retour
- Concerto Pour Une Voix
- To Be Or Not
- Prelude Pour Piano
- Amours Meteores
- Concerto Pour Piano
- Concerto Pour Elle
- Divertissement
- Final
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Сен-Пре (род. в 1948 году) — французский композитор, сочиняющий современную классическую музыку, в которой также сочетаются элементы поп-музыки и электронной музыки. Его настоящее имя — Кристиан Ланглейд. В 1969 году его песня Concerto Pour Une Voix («Концерт для одного голоса») в исполнении Даниэль Ликари неожиданно стала хитом. Сингл разошёлся многотысячным тиражом и вошёл в топ-20 в таких странах, как Франция, Мексика и Япония.
Треклист:
- No More Nadine
- La Route De Mars
- To Be
- Jeu D'Enfant
- Entre Le Reve Et L'Oubli
- Le Retour
- Concerto Pour Une Voix
- To Be Or Not
- Prelude Pour Piano
- Amours Meteores
- Concerto Pour Piano
- Concerto Pour Elle
- Divertissement
- Final
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка