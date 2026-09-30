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Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка

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Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка - фото 1
Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка - фото 2
Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Saint-Preux
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка - фото 1
  • Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка - фото 2
  • Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Saint-Preux
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Трек-лист
No More Nadine, La Route De Mars, To Be, Jeu D'Enfant, Entre Le Reve Et L'Oubli, Le Retour, Concerto Pour Une Voix, To Be Or Not, Prelude Pour Piano, Amours Meteores, Concerto Pour Piano, Concerto Pour Elle, Divertissement, Final
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка

Сен-Пре (род. в 1948 году) — французский композитор, сочиняющий современную классическую музыку, в которой также сочетаются элементы поп-музыки и электронной музыки. Его настоящее имя — Кристиан Ланглейд. В 1969 году его песня Concerto Pour Une Voix («Концерт для одного голоса») в исполнении Даниэль Ликари неожиданно стала хитом. Сингл разошёлся многотысячным тиражом и вошёл в топ-20 в таких странах, как Франция, Мексика и Япония.

Треклист:

  1. No More Nadine
  2. La Route De Mars
  3. To Be
  4. Jeu D'Enfant
  5. Entre Le Reve Et L'Oubli
  6. Le Retour
  7. Concerto Pour Une Voix
  8. To Be Or Not
  9. Prelude Pour Piano
  10. Amours Meteores
  11. Concerto Pour Piano
  12. Concerto Pour Elle
  13. Divertissement
  14. Final

Отзывы о товаре Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260056]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Saint-Preux
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Трек-лист
No More Nadine, La Route De Mars, To Be, Jeu D'Enfant, Entre Le Reve Et L'Oubli, Le Retour, Concerto Pour Une Voix, To Be Or Not, Prelude Pour Piano, Amours Meteores, Concerto Pour Piano, Concerto Pour Elle, Divertissement, Final
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Сен-Пре (род. в 1948 году) — французский композитор, сочиняющий современную классическую музыку, в которой также сочетаются элементы поп-музыки и электронной музыки. Его настоящее имя — Кристиан Ланглейд. В 1969 году его песня Concerto Pour Une Voix («Концерт для одного голоса») в исполнении Даниэль Ликари неожиданно стала хитом. Сингл разошёлся многотысячным тиражом и вошёл в топ-20 в таких странах, как Франция, Мексика и Япония.

Треклист:

  1. No More Nadine
  2. La Route De Mars
  3. To Be
  4. Jeu D'Enfant
  5. Entre Le Reve Et L'Oubli
  6. Le Retour
  7. Concerto Pour Une Voix
  8. To Be Or Not
  9. Prelude Pour Piano
  10. Amours Meteores
  11. Concerto Pour Piano
  12. Concerto Pour Elle
  13. Divertissement
  14. Final
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Gallery Of Instrumental Music - Saint-Preux (4205699260056) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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