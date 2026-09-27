Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Электропартизаны
Альбом (сингл)
Бесконечный Праздник
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 750432
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4 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Электропартизаны
Альбом (сингл)
Бесконечный Праздник
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Трек-лист
Чёрный мотылёк, Музыка железных машин, Последний марш мира, Родина электричества, День гнева, Незнайка на войне, Звездопад, Бесконечный праздник
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка
Треклист
- Чёрный мотылёк
- Музыка железных машин
- Последний марш мира
- Родина электричества
- День гнева
- Незнайка на войне
- Звездопад
- Бесконечный праздник
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Электропартизаны
Альбом (сингл)
Бесконечный Праздник
Жанр
Русский рок, Русская альтернатива
Трек-лист
Чёрный мотылёк, Музыка железных машин, Последний марш мира, Родина электричества, День гнева, Незнайка на войне, Звездопад, Бесконечный праздник
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Треклист
- Чёрный мотылёк
- Музыка железных машин
- Последний марш мира
- Родина электричества
- День гнева
- Незнайка на войне
- Звездопад
- Бесконечный праздник
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Электропартизаны - Бесконечный Праздник (4610297808706) виниловая пластинка - стоимость товара 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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