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Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка

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Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка - фото 1
Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Divenire
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка - фото 1
  • Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749977
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0199957089098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Divenire
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Uno, Divenire, Monday, Andare, Rose, Primavera, Oltremare, L'Origine Nascosta, Fly, Ascolta, Ritornare, Svanire
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка

В честь 20-летия альбома Людовико Эйнауди «Divenire» переиздан на двойном прозрачном оранжевом виниле к RSD 2026. Divenire включает в себя не только сольное фортепиано, но и виолончель, электронику и участников Королевского филармонического оркестра, которые исполнили ряд произведений. Сам Эйнауди описывает концепцию альбома как связанную с природой, движением и трансформацией, а вдохновение он черпал из опыта исполнения своих композиций на фестивале в Доломитах в 2002 году. «Произведение «Divenire» (Становление) создавалось в течение длительного времени, начиная с 2002 года, когда организаторы фестиваля «I Suoni delle Dolomiti» (Звуки Доломитов) пригласили меня написать композицию, которую я должен был исполнить на плато на высоте 2000 метров в Доломитах на фоне Пале-ди-Сан-Мартино. Для этого случая я написал сюиту для фортепиано, двух арф и струнного оркестра, вдохновившись тремя картинами швейцарского художника XIX века Джованни Сегантини: «Жизнь, природа и смерть» (La vita, La natura и La morte). Выступление с оркестром в этих захватывающих дух окрестностях стало невероятно сильным переживанием. Я чувствовал себя так, словно нахожусь в потоке, низвергающемся с горного склона, не просто погруженным в него, а непосредственной частью этого неудержимого потока воды, и испытывал то опьяняющее чувство, которое возникает при физической активности в контакте с мощными природными силами: скоростью, водой, пространством и ветром. С тех пор…» «Я занимался многими другими вещами, но всегда думал, что рано или поздно разовью эту идею и расширю её». — Людовико Эйнауди

Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - Divenire (coloured) (0199957089098) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0199957089098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Divenire
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Uno, Divenire, Monday, Andare, Rose, Primavera, Oltremare, L'Origine Nascosta, Fly, Ascolta, Ritornare, Svanire
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В честь 20-летия альбома Людовико Эйнауди «Divenire» переиздан на двойном прозрачном оранжевом виниле к RSD 2026. Divenire включает в себя не только сольное фортепиано, но и виолончель, электронику и участников Королевского филармонического оркестра, которые исполнили ряд произведений. Сам Эйнауди описывает концепцию альбома как связанную с природой, движением и трансформацией, а вдохновение он черпал из опыта исполнения своих композиций на фестивале в Доломитах в 2002 году. «Произведение «Divenire» (Становление) создавалось в течение длительного времени, начиная с 2002 года, когда организаторы фестиваля «I Suoni delle Dolomiti» (Звуки Доломитов) пригласили меня написать композицию, которую я должен был исполнить на плато на высоте 2000 метров в Доломитах на фоне Пале-ди-Сан-Мартино. Для этого случая я написал сюиту для фортепиано, двух арф и струнного оркестра, вдохновившись тремя картинами швейцарского художника XIX века Джованни Сегантини: «Жизнь, природа и смерть» (La vita, La natura и La morte). Выступление с оркестром в этих захватывающих дух окрестностях стало невероятно сильным переживанием. Я чувствовал себя так, словно нахожусь в потоке, низвергающемся с горного склона, не просто погруженным в него, а непосредственной частью этого неудержимого потока воды, и испытывал то опьяняющее чувство, которое возникает при физической активности в контакте с мощными природными силами: скоростью, водой, пространством и ветром. С тех пор…» «Я занимался многими другими вещами, но всегда думал, что рано или поздно разовью эту идею и расширю её». — Людовико Эйнауди
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