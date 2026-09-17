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John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка

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John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Bare Wires
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка - фото 1
  • John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0805520240383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Bare Wires
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bare Wires, Where Did I Belong, I Started Walking, Open A New Door, Fire, I Know Now, Look In The Mirror., I'm A Stranger, No Reply, Hartley Quits, Killing Time, She's Too Young, Sandy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка

"Bare Wires" - студийный альбом группы John Mayall's Bluesbreakers с участием Мика Тейлора на гитаре, выпущенный в 1968 г. на лейбле Decca Records. Альбом стал последним студийным релизом Джона Мэйолла под названием "Bluesbreakers". Также альбом стал первым успешным диском Мэйолла в США, достигнув № 59 в Billboard 200. Он был признан номером 566 в третьем издании книги Колина Ларкина "1000 лучших альбомов всех времен" (2000 г.). Джон Мэйолл, OBE (родился 29 ноября 1933 года) - английский блюзовый певец, музыкант и автор песен, чья музыкальная карьера насчитывает более шестидесяти лет. В 1960-х годах он был основателем группы John Mayall & the Bluesbreakers, в состав которой входили самые известные музыканты блюза и блюз-рока. John Mayall & the Bluesbreakers - британская блюз-рок группа, возглавляемая певцом, автором песен и мультиинструменталистом Джоном Мэйоллом. Несмотря на то, что группа так и не создала собственного хита, она оказала большое влияние на британских рок- и блюз-музыкантов. Многие из самых известных команд, вышедших из Британии в 1960-х и 1970-х годах, в свое время прошли через Bluesbreakers, сформировав основу британской блюзовой музыки, которая до сих пор активно звучит на радио классического рока. Среди участников Bluesbreakers - Эрик Клэптон и Джек Брюс (оба позже стали участниками Cream), Питер Грин, Мик Флитвуд и Джон Макви (втроем они сформировали Fleetwood Mac), Мик Тейлор (Rolling Stones), Эйнсли Данбар (Фрэнк Заппа, The Mothers of Invention), Джон Хисман, Дик Хекстолл-Смит и Тони Ривз (втроем они сформировали Colosseum) и многие другие. Мэйолл использовал название группы с 1963 по 1967 год, а затем отказался от него примерно на пятнадцать лет. В 1982 году было объявлено о "возвращении Bluesbreakers", и это название использовалось до тех пор, пока команда снова не распалась в 2008 году. Название стало общим, без четкого разграничения между записями только Мэйолла и записями Мэйолла и его группы.

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0805520240383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Bare Wires
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bare Wires, Where Did I Belong, I Started Walking, Open A New Door, Fire, I Know Now, Look In The Mirror., I'm A Stranger, No Reply, Hartley Quits, Killing Time, She's Too Young, Sandy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Bare Wires" - студийный альбом группы John Mayall's Bluesbreakers с участием Мика Тейлора на гитаре, выпущенный в 1968 г. на лейбле Decca Records. Альбом стал последним студийным релизом Джона Мэйолла под названием "Bluesbreakers". Также альбом стал первым успешным диском Мэйолла в США, достигнув № 59 в Billboard 200. Он был признан номером 566 в третьем издании книги Колина Ларкина "1000 лучших альбомов всех времен" (2000 г.). Джон Мэйолл, OBE (родился 29 ноября 1933 года) - английский блюзовый певец, музыкант и автор песен, чья музыкальная карьера насчитывает более шестидесяти лет. В 1960-х годах он был основателем группы John Mayall & the Bluesbreakers, в состав которой входили самые известные музыканты блюза и блюз-рока. John Mayall & the Bluesbreakers - британская блюз-рок группа, возглавляемая певцом, автором песен и мультиинструменталистом Джоном Мэйоллом. Несмотря на то, что группа так и не создала собственного хита, она оказала большое влияние на британских рок- и блюз-музыкантов. Многие из самых известных команд, вышедших из Британии в 1960-х и 1970-х годах, в свое время прошли через Bluesbreakers, сформировав основу британской блюзовой музыки, которая до сих пор активно звучит на радио классического рока. Среди участников Bluesbreakers - Эрик Клэптон и Джек Брюс (оба позже стали участниками Cream), Питер Грин, Мик Флитвуд и Джон Макви (втроем они сформировали Fleetwood Mac), Мик Тейлор (Rolling Stones), Эйнсли Данбар (Фрэнк Заппа, The Mothers of Invention), Джон Хисман, Дик Хекстолл-Смит и Тони Ривз (втроем они сформировали Colosseum) и многие другие. Мэйолл использовал название группы с 1963 по 1967 год, а затем отказался от него примерно на пятнадцать лет. В 1982 году было объявлено о "возвращении Bluesbreakers", и это название использовалось до тех пор, пока команда снова не распалась в 2008 году. Название стало общим, без четкого разграничения между записями только Мэйолла и записями Мэйолла и его группы.
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John Mayall - Bare Wires (0805520240383) виниловая пластинка – стоимость товара 4400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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