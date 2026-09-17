Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stereolab - Instant Holograms On Metal Film (5056818801013) виниловая пластинка
Stereolab начали дразнить поклонников альбомом в начале апреля 2025 года, используя картинку-квест, разосланную подписчикам их рассылки Lab Report, а также серию постов в Instagram*. 2 апреля, ровно через 16 лет после того, как группа объявила о своем бессрочном перерыве, фанаты получили пакет под названием «незапрошенные материалы Stereolab», включающий ведущий сингл «Aerial Troubles» вместе с инструментальной версией. Кроме того, плакаты с названием группы появились в крупных городах по всему миру. 8 апреля Stereolab анонсировали свой одиннадцатый студийный альбом, который ознаменовал их возвращение после 15-летнего ожидания. Песня «Aerial Troubles», отличающаяся их «фирменным потусторонним, сияющим грувом», получила официальный релиз в тот же день вместе с «ретро» музыкальным видео, снятым Лораном Аскьенази. Альбом Instant Holograms on Metal Film включает 13 треков, все из которых были написаны Тимом Гейном и Летитией Садье и исполнены дуэтом вместе с Энди Рэмси, Джо Уотсоном и Хави Муньосом из гастрольного состава группы 2025 года. В записи альбома приняли участие Купер Крейн и Роб Фрай из Bitchin Bajas Бен ЛаМар Гей из International Anthem, Рик Элсворт, Хольгер Запф из Cavern of Anti-Matter Мари Мерле и Молли Хансен Рид. Альбом был выпущен в виде двойного винилового LP, доступного в стандартном и цветном вариантах, а также на CD. В поддержку альбома Instant Holograms on Metal Film запланирован тур по Европе, Северной Америке и Великобритании с мая по декабрь 2025 года.
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