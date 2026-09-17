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Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка

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Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка - фото 1
Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Squid
Альбом (сингл)
O Monolith
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка - фото 1
  • Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
В наличии
Код товара: 749834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614704013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Squid
Альбом (сингл)
O Monolith
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Swing (In A Dream), Devil’s Den, Siphon Song, Undergrowth, The Blades, After The Flash, Green Light, If You Had Seen The Bull’s Swimming Attempts You Would Have Stayed Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка

Второй студийный альбом британской группы Squid, продолжающий экспериментальное звучание Bright Green Field. Пост-панк, краут-рок и электронные текстуры соединяются здесь с более тёплой и многослойной атмосферой. Альбом исследует темы окружающей среды, повседневной жизни и человеческих отношений. Запись проходила в Real World Studios, продюсер — Dan Carey.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614704013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Squid
Альбом (сингл)
O Monolith
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Swing (In A Dream), Devil’s Den, Siphon Song, Undergrowth, The Blades, After The Flash, Green Light, If You Had Seen The Bull’s Swimming Attempts You Would Have Stayed Away
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Второй студийный альбом британской группы Squid, продолжающий экспериментальное звучание Bright Green Field. Пост-панк, краут-рок и электронные текстуры соединяются здесь с более тёплой и многослойной атмосферой. Альбом исследует темы окружающей среды, повседневной жизни и человеческих отношений. Запись проходила в Real World Studios, продюсер — Dan Carey.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Squid - O Monolith (5056614704013) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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