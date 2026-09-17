Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов MTX 13423, 39 предметов, пластиковый кейс
Набор инструментов MTX 13423, упакованный в пластиковый кейс, состоит из 39 предметов, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев, а также для выполнения других слесарно-монтажных работ. В комплект поставки входят плоскогубцы переставные, отвертки, в том числе для точных работ, отвертка-держатель, молоток-гвоздодер, шестигранные ключи (имбусовые), биты-вставки с адаптером и удлинителем, рулетка, ножницы а также канцелярский нож. Набор оптимален для бытового использования.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали методом ковки.
- Надежная защита от коррозии — на рабочие части нанесено матовое хромовое покрытие.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки плоскогубцев, отверток, отвертки-держателя, а также корпусы ножа и рулетки удобно ложатся в руку.
- Надежный хват — молоток-гвоздодер, отвертка-держатель и отвертки имеют рукоятки с рифлением и не выскальзывают из ладони.
- Небольшой вес 1,48 кг — набор удобно брать на выездные работы.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов MTX 13423, упакованный в пластиковый кейс, состоит из 39 предметов, предназначенных для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с разными типами шлицев, а также для выполнения других слесарно-монтажных работ. В комплект поставки входят плоскогубцы переставные, отвертки, в том числе для точных работ, отвертка-держатель, молоток-гвоздодер, шестигранные ключи (имбусовые), биты-вставки с адаптером и удлинителем, рулетка, ножницы а также канцелярский нож. Набор оптимален для бытового использования.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали методом ковки.
- Надежная защита от коррозии — на рабочие части нанесено матовое хромовое покрытие.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки плоскогубцев, отверток, отвертки-держателя, а также корпусы ножа и рулетки удобно ложатся в руку.
- Надежный хват — молоток-гвоздодер, отвертка-держатель и отвертки имеют рукоятки с рифлением и не выскальзывают из ладони.
- Небольшой вес 1,48 кг — набор удобно брать на выездные работы.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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