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Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426)

25 Отзывы
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Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
960 руб.  1 540 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426)
960 руб. -38%
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х5
Вес, кг.
1

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426)

Набор комбинированных ключей 6 - 22 мм MATRIX 15412 состоит из двенадцати ключей, изготовленных из штампованной хромванадиевой стали с матовым хромоникелевым покрытием, что обеспечивает продолжительный срок службы. Набор поставляется со специальным держателем для удобного хранения ключей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Не пользовался, но с виду всё хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Вадим И.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший, ключ на деле не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро и вовремя ,всё отлично,спасибо большое продавцу,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
ключи хорошие, сумка под ключи упакована в коробку
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Все соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Sergei K.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома и дачи, нормальный набор.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично ключи среднечек не профисиональные но в машину пойдут
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор ключей разных размеров из хорошего и качественного металла. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор, брала на подарок
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, в магазине такие в 2 раза дороже
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор,быстро доставили
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хороши,в деле ещё не опробовал
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте очень хороший провод, что немаловажно. выглядит надёжным "на излом". блок питания - блок питания, что ещё сказать? заданную мощность выдаёт.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие за эти деньги лудше не найти.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Степан Г.

Достоинства:


Комментарий:
достаточно качественные ключи, не гнуться, не слизывают, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакованы, купила в подарок, будут хорошим помощником в машине.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество соответствует. Пришло без опозданий.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Ключи нормальные брать можно
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
ключи классные,для домашних целей самое то
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
С неба звезд конечно не схватить, а так вполне норм наборчик за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Норм ключи, но чехол реально воняет химией какой-то.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
муж попросил заказать набор ключей на работу ,очень понравились ,заказали ещё и домой
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
ключи очень понравились мужу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Вячеслав Николаевич Ч.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги очень хорошо. Купил на всякий случай в машину. Может и не пригодятся.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Рашид К.

Достоинства:


Комментарий:
Периодически пользуюсь, довольно удобные



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей 6 - 22 мм MATRIX 15412 состоит из двенадцати ключей, изготовленных из штампованной хромванадиевой стали с матовым хромоникелевым покрытием, что обеспечивает продолжительный срок службы. Набор поставляется со специальным держателем для удобного хранения ключей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Не пользовался, но с виду всё хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Вадим И.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший, ключ на деле не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро и вовремя ,всё отлично,спасибо большое продавцу,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
ключи хорошие, сумка под ключи упакована в коробку
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Все соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Sergei K.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома и дачи, нормальный набор.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично ключи среднечек не профисиональные но в машину пойдут
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор ключей разных размеров из хорошего и качественного металла. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор, брала на подарок
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, в магазине такие в 2 раза дороже
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший набор,быстро доставили
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хороши,в деле ещё не опробовал
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте очень хороший провод, что немаловажно. выглядит надёжным "на излом". блок питания - блок питания, что ещё сказать? заданную мощность выдаёт.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие за эти деньги лудше не найти.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Степан Г.

Достоинства:


Комментарий:
достаточно качественные ключи, не гнуться, не слизывают, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакованы, купила в подарок, будут хорошим помощником в машине.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество соответствует. Пришло без опозданий.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Ключи нормальные брать можно
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
ключи классные,для домашних целей самое то
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
С неба звезд конечно не схватить, а так вполне норм наборчик за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Норм ключи, но чехол реально воняет химией какой-то.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
муж попросил заказать набор ключей на работу ,очень понравились ,заказали ещё и домой
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
ключи очень понравились мужу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Вячеслав Николаевич Ч.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги очень хорошо. Купил на всякий случай в машину. Может и не пригодятся.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Рашид К.

Достоинства:


Комментарий:
Периодически пользуюсь, довольно удобные


Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426) - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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