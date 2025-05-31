Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%960 руб. 1 540 руб.
В наличии
Код товара: 649171
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960 руб. -38%
1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х5
Вес, кг.
1
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426)
Набор комбинированных ключей 6 - 22 мм MATRIX 15412 состоит из двенадцати ключей, изготовленных из штампованной хромванадиевой стали с матовым хромоникелевым покрытием, что обеспечивает продолжительный срок службы. Набор поставляется со специальным держателем для удобного хранения ключей.
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Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных ключей 6 - 22 мм MATRIX 15412 состоит из двенадцати ключей, изготовленных из штампованной хромванадиевой стали с матовым хромоникелевым покрытием, что обеспечивает продолжительный срок службы. Набор поставляется со специальным держателем для удобного хранения ключей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Достоинства:
Комментарий:
Не пользовался, но с виду всё хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший, ключ на деле не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро и вовремя ,всё отлично,спасибо большое продавцу,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ключи хорошие, сумка под ключи упакована в коробку
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Все соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Для дома и дачи, нормальный набор.
Достоинства:
Комментарий:
отлично ключи среднечек не профисиональные но в машину пойдут
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор ключей разных размеров из хорошего и качественного металла. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор, брала на подарок
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, в магазине такие в 2 раза дороже
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор,быстро доставили
Достоинства:
Комментарий:
на вид хороши,в деле ещё не опробовал
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте очень хороший провод, что немаловажно. выглядит надёжным "на излом". блок питания - блок питания, что ещё сказать? заданную мощность выдаёт.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие за эти деньги лудше не найти.
Достоинства:
Комментарий:
достаточно качественные ключи, не гнуться, не слизывают, качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакованы, купила в подарок, будут хорошим помощником в машине.
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество соответствует. Пришло без опозданий.
Достоинства:
Комментарий:
Ключи нормальные брать можно
Достоинства:
Комментарий:
ключи классные,для домашних целей самое то
Достоинства:
Комментарий:
С неба звезд конечно не схватить, а так вполне норм наборчик за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Норм ключи, но чехол реально воняет химией какой-то.
Достоинства:
Комментарий:
муж попросил заказать набор ключей на работу ,очень понравились ,заказали ещё и домой
Достоинства:
Комментарий:
ключи очень понравились мужу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги очень хорошо. Купил на всякий случай в машину. Может и не пригодятся.
Достоинства:
Комментарий:
Периодически пользуюсь, довольно удобные
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426) - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, полированный хром Matrix (15426)
Достоинства:
Комментарий:
Не пользовался, но с виду всё хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший, ключ на деле не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро и вовремя ,всё отлично,спасибо большое продавцу,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
ключи хорошие, сумка под ключи упакована в коробку
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Все соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Для дома и дачи, нормальный набор.
Достоинства:
Комментарий:
отлично ключи среднечек не профисиональные но в машину пойдут
Достоинства:
Комментарий:
отличный набор ключей разных размеров из хорошего и качественного металла. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор, брала на подарок
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, в магазине такие в 2 раза дороже
Достоинства:
Комментарий:
хороший набор,быстро доставили
Достоинства:
Комментарий:
на вид хороши,в деле ещё не опробовал
Достоинства:
Комментарий:
в комплекте очень хороший провод, что немаловажно. выглядит надёжным "на излом". блок питания - блок питания, что ещё сказать? заданную мощность выдаёт.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие за эти деньги лудше не найти.
Достоинства:
Комментарий:
достаточно качественные ключи, не гнуться, не слизывают, качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакованы, купила в подарок, будут хорошим помощником в машине.
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество соответствует. Пришло без опозданий.
Достоинства:
Комментарий:
Ключи нормальные брать можно
Достоинства:
Комментарий:
ключи классные,для домашних целей самое то
Достоинства:
Комментарий:
С неба звезд конечно не схватить, а так вполне норм наборчик за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Норм ключи, но чехол реально воняет химией какой-то.
Достоинства:
Комментарий:
муж попросил заказать набор ключей на работу ,очень понравились ,заказали ещё и домой
Достоинства:
Комментарий:
ключи очень понравились мужу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги очень хорошо. Купил на всякий случай в машину. Может и не пригодятся.
Достоинства:
Комментарий:
Периодически пользуюсь, довольно удобные