Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 748598
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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602455726322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fuel (Remastered), The Memory Remains (Remastered), Devil's Dance (Remasered), The Unforgiven II (Remastered), Better Than You (Remastered), Slither (Remastered), Carpe Diem Baby (Remastered), Bad Seed (Remastered), Where The Wild Things Are (Remastered), Prince Charming (Remastered), Low Man's Lyric (Remastered), Attitude (Remastered), Fixxxer (Remastered)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) виниловая пластинка
ReLoad — четырежды платиновый седьмой студийный альбом американской метал-группы Metallica, выпущенный первоначально в 1997 году Лимитированное ремастированное издание на желтом 180 г виниле в гейтфолде с двумя печатными вкладышами Metallica продолжает выпускать ремастированные переизданния своих старых альбомов; последний из них — получивший четырежды платиновый статус "ReLoad". Продюсером альбома "ReLoad" выступил Боб Рок. Это продолжение пятикратно платинового альбома "Load". В "ReLoad" вошли такие любимые фанатами треки, как "Fuel", "The Memory Remains" и "The Unforgiven II". Ремастеринг альбома выполнил Рубен Коэн в студии Lurssen Mastering под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
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Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602455726322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Reload
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fuel (Remastered), The Memory Remains (Remastered), Devil's Dance (Remasered), The Unforgiven II (Remastered), Better Than You (Remastered), Slither (Remastered), Carpe Diem Baby (Remastered), Bad Seed (Remastered), Where The Wild Things Are (Remastered), Prince Charming (Remastered), Low Man's Lyric (Remastered), Attitude (Remastered), Fixxxer (Remastered)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
ReLoad — четырежды платиновый седьмой студийный альбом американской метал-группы Metallica, выпущенный первоначально в 1997 году Лимитированное ремастированное издание на желтом 180 г виниле в гейтфолде с двумя печатными вкладышами Metallica продолжает выпускать ремастированные переизданния своих старых альбомов; последний из них — получивший четырежды платиновый статус "ReLoad". Продюсером альбома "ReLoad" выступил Боб Рок. Это продолжение пятикратно платинового альбома "Load". В "ReLoad" вошли такие любимые фанатами треки, как "Fuel", "The Memory Remains" и "The Unforgiven II". Ремастеринг альбома выполнил Рубен Коэн в студии Lurssen Mastering под руководством исполнительного продюсера Грега Фидельмана.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Metallica - Reload (coloured) (0602455726322) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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