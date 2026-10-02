Top.Mail.Ru
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 2
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 3
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 4
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 5
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 6
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Now He Sobs
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 2
  • Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 3
  • Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 4
  • Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 5
  • Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 6
  • Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577199820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Now He Sobs
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Steps - What Was, Matrix, Now He Sings - Now He Sobs, Now He Beats The Drum - Now He Stops, The Law Of Falling And Catching Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка

Track List

A1Steps - What Was13:53
A2Matrix6:29
B1Now He Sings - Now He Sobs7:05
B2Now He Beats The Drum - Now He Stops10:40
B3The Law Of Falling And Catching Up2:28

Отзывы о товаре Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577199820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Now He Sobs
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Steps - What Was, Matrix, Now He Sings - Now He Sobs, Now He Beats The Drum - Now He Stops, The Law Of Falling And Catching Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Steps - What Was13:53
A2Matrix6:29
B1Now He Sings - Now He Sobs7:05
B2Now He Beats The Drum - Now He Stops10:40
B3The Law Of Falling And Catching Up2:28
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Analogue, Tone Poet) (0602577199820) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...