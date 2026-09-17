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Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Future Quiet
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) - фото 1
  • Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) - фото 2
  • Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748589
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964237375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Future Quiet
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
When It's Cold I'd Like to Die (ft. Jacob Lusk), This Was Never Meant for Us, Retreat, Estrella del Mar (ft. Elise Serenelle), Ruhe, Mott St 1992, Precious Mind - Quiet Future (ft. India Carney), Tallinn, On Air - Quiet Future (ft. serpentwithfeet), Selene, Le Vide, Great Absence, Mono No Aware, The Opposite of Fear
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка

Future Quiet — 23-й студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 20 февраля 2026 года. Главным синглом пластинки стала переосмысленная версия классического трека Моби «When It’s Cold I’d Like to Die», записанная при участии Джейкоба Ласка (Jacob Lusk) из группы Gabriels. Издание на прозрачном виниле «Future Quiet» знаменует собой новую, замечательную главу в творчестве одного из самых влиятельных и дальновидных артистов электронной музыки. В четырнадцати треках, включающих современный фортепианный минимализм, захватывающие эмбиентные звуковые ландшафты и несколько вокальных коллабораций, Моби размышляет о напряжении между гиперподключённой и шумной современной жизнью и глубокой человеческой потребностью в тишине.

Отзывы о товаре Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964237375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MOBY
Альбом (сингл)
Future Quiet
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
When It's Cold I'd Like to Die (ft. Jacob Lusk), This Was Never Meant for Us, Retreat, Estrella del Mar (ft. Elise Serenelle), Ruhe, Mott St 1992, Precious Mind - Quiet Future (ft. India Carney), Tallinn, On Air - Quiet Future (ft. serpentwithfeet), Selene, Le Vide, Great Absence, Mono No Aware, The Opposite of Fear
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Future Quiet — 23-й студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 20 февраля 2026 года. Главным синглом пластинки стала переосмысленная версия классического трека Моби «When It’s Cold I’d Like to Die», записанная при участии Джейкоба Ласка (Jacob Lusk) из группы Gabriels. Издание на прозрачном виниле «Future Quiet» знаменует собой новую, замечательную главу в творчестве одного из самых влиятельных и дальновидных артистов электронной музыки. В четырнадцати треках, включающих современный фортепианный минимализм, захватывающие эмбиентные звуковые ландшафты и несколько вокальных коллабораций, Моби размышляет о напряжении между гиперподключённой и шумной современной жизнью и глубокой человеческой потребностью в тишине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Moby - Future Quiet (coloured) (4099964237375) виниловая пластинка - купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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