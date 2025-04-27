Tony Iommi & Glenn Hughes - The 1996 DEP Sessions (coloured) (4099964054378) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Iommi, Glenn Hughes
Альбом (сингл)
The 1996 DEP Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 699194
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4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964054378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Iommi, Glenn Hughes
Альбом (сингл)
The 1996 DEP Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gone, From Another World, Don’t You Tell Me, Don’t Drag The River, Fine Time Is the Healer, I’m Not the Same Man, It Falls Through Me
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tony Iommi & Glenn Hughes - The 1996 DEP Sessions (coloured) (4099964054378) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gone, From Another World, Don’t You Tell Me, Don’t Drag The River, Fine Time Is the Healer, I’m Not the Same Man, It Falls Through Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964054378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Iommi, Glenn Hughes
Альбом (сингл)
The 1996 DEP Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gone, From Another World, Don’t You Tell Me, Don’t Drag The River, Fine Time Is the Healer, I’m Not the Same Man, It Falls Through Me
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gone, From Another World, Don’t You Tell Me, Don’t Drag The River, Fine Time Is the Healer, I’m Not the Same Man, It Falls Through Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Полиграфия издания не хитрая, но качественная. Мелкий текст читается прекрасно, фото и тексты на внутреннем конверте отличные. Масса диска ровная, полупрозрачная, цвета гречичного мёда. Музыкальный материал великолепен, запись звучит сбалансировано и детально, без "каши".
Недостатки:
1. Картон внешнего конверта тонковат, но плотный. 2. Мелованная бумага внутреннего прекрасного полиграфического конверта слишком тонка. Нижняя кромка конверта уже пробилась острым краем диска. 3. Отсутствие антистатической вставки во внутреннем конверте. Сразу вставил свою (видна на фото).
Комментарий:
Не смотря на указанные недостатки, выпуск у "Чехов" получился вполне достойный. Диск в своём жанре очень яркий, видимо, довольно редкий (раз раньше мне не попадался) - займёт в фонотеке рок-меломана одно из лучших мест. Рекомендую всем почитателям жанра!
P.S. Сделал фото, но здесь в отзывах загрузка не предполагается... Sorry...
Tony Iommi & Glenn Hughes - The 1996 DEP Sessions (coloured) (4099964054378) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tony Iommi & Glenn Hughes - The 1996 DEP Sessions (coloured) (4099964054378) виниловая пластинка
Достоинства:
Полиграфия издания не хитрая, но качественная. Мелкий текст читается прекрасно, фото и тексты на внутреннем конверте отличные. Масса диска ровная, полупрозрачная, цвета гречичного мёда. Музыкальный материал великолепен, запись звучит сбалансировано и детально, без "каши".
Недостатки:
1. Картон внешнего конверта тонковат, но плотный. 2. Мелованная бумага внутреннего прекрасного полиграфического конверта слишком тонка. Нижняя кромка конверта уже пробилась острым краем диска. 3. Отсутствие антистатической вставки во внутреннем конверте. Сразу вставил свою (видна на фото).
Комментарий:
Не смотря на указанные недостатки, выпуск у "Чехов" получился вполне достойный. Диск в своём жанре очень яркий, видимо, довольно редкий (раз раньше мне не попадался) - займёт в фонотеке рок-меломана одно из лучших мест. Рекомендую всем почитателям жанра!
P.S. Сделал фото, но здесь в отзывах загрузка не предполагается... Sorry...