Lambert - I Am Not Lambert (4250795610427) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
I Am Not Lambert
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 748572
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3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795610427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
I Am Not Lambert
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Spirit, So Unkind (feat. Kat Frankie), All At Once (feat. Marie-Claire Schlameus), We'll Be Safe Here, Infinity's Fortune, The Sum (feat. Dekker), Parthenope, Gingerly, You Don't Like Me (feat. Kenny Warren), Hurts Like You (feat. Goodwin), Palermo, The Garage (feat. RaHeidel), The Chase, It Will Happen Either Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Lambert - I Am Not Lambert (4250795610427) виниловая пластинка
«I Am Not Lambert» — предстоящий студийный альбом берлинского пианиста и композитора, известного под псевдонимом Lambert. Издание на виниле В 2026 году Ламберт впечатляюще возвращается на сцену с альбомом "I Am Not Lambert", вновь поднимая вопросы об идентичности, исполнительском искусстве и художественной правде. Пианист, композитор и продюсер, родившийся в Гамбурге, живущий в Берлине и произведший фурор на современной классической музыкальной сцене своим дебютным альбомом 2014 года, никогда не был легко поддающимся классификации. Слишком разносторонний, слишком своеобразный, слишком сильно пересекающий границы между неоклассикой, поп-музыкой, электронной и экспериментальной музыкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
CLOUDS HILL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clouds Hill
Barcode
[4250795610427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
I Am Not Lambert
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Spirit, So Unkind (feat. Kat Frankie), All At Once (feat. Marie-Claire Schlameus), We'll Be Safe Here, Infinity's Fortune, The Sum (feat. Dekker), Parthenope, Gingerly, You Don't Like Me (feat. Kenny Warren), Hurts Like You (feat. Goodwin), Palermo, The Garage (feat. RaHeidel), The Chase, It Will Happen Either Way
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«I Am Not Lambert» — предстоящий студийный альбом берлинского пианиста и композитора, известного под псевдонимом Lambert. Издание на виниле В 2026 году Ламберт впечатляюще возвращается на сцену с альбомом "I Am Not Lambert", вновь поднимая вопросы об идентичности, исполнительском искусстве и художественной правде. Пианист, композитор и продюсер, родившийся в Гамбурге, живущий в Берлине и произведший фурор на современной классической музыкальной сцене своим дебютным альбомом 2014 года, никогда не был легко поддающимся классификации. Слишком разносторонний, слишком своеобразный, слишком сильно пересекающий границы между неоклассикой, поп-музыкой, электронной и экспериментальной музыкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lambert - I Am Not Lambert (4250795610427) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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