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DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) виниловая пластинка

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DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) - фото 2
DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
DF Tram
Альбом (сингл)
Bittersweet Afternoon
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) - фото 1
  • DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) - фото 2
  • DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297410013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
DF Tram
Альбом (сингл)
Bittersweet Afternoon
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ana Turn The Lights On, Flashbulb Memory (featuring Violeta Vicci), He'll Become A Buddha, Separate Ways, In Absentia, The, The Librarian, The Shiver (featuring Alex Paterson), Fourteen Pilgrims Over The Sava, Twin Towers (featuring Violeta Vicci), Sally Satellite (featuring Alex Paterson), The Turning Dime
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) виниловая пластинка

"DF Tram — ведущая фигура на мировой электронной сцене в стиле даунтемпо, прославившаяся своими тщательно продуманными аудиовизуальными выступлениями и захватывающим повествованием посредством звука. В его работах органично сочетаются эмбиент, сэмплирование, устная речь, вокал и психоделия в бросающих вызов жанрам звуковых путешествиях, предлагая слушателям уникальный и преобразующий опыт."

Отзывы о товаре DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297410013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
DF Tram
Альбом (сингл)
Bittersweet Afternoon
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Ana Turn The Lights On, Flashbulb Memory (featuring Violeta Vicci), He'll Become A Buddha, Separate Ways, In Absentia, The, The Librarian, The Shiver (featuring Alex Paterson), Fourteen Pilgrims Over The Sava, Twin Towers (featuring Violeta Vicci), Sally Satellite (featuring Alex Paterson), The Turning Dime
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"DF Tram — ведущая фигура на мировой электронной сцене в стиле даунтемпо, прославившаяся своими тщательно продуманными аудиовизуальными выступлениями и захватывающим повествованием посредством звука. В его работах органично сочетаются эмбиент, сэмплирование, устная речь, вокал и психоделия в бросающих вызов жанрам звуковых путешествиях, предлагая слушателям уникальный и преобразующий опыт."
Самовывоз
Доставка
Отзывы


DF Tram - Bittersweet Afternoon (coloured) (0711297410013) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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