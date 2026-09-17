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T. Rex - Bump 'N' Grind (5014797900400) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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T. Rex - Bump 'N' Grind (5014797900400) виниловая пластинка

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T. Rex - Bump &#039;N&#039; Grind (5014797900400) - фото 1
T. Rex - Bump &#039;N&#039; Grind (5014797900400) - фото 2
T. Rex - Bump &#039;N&#039; Grind (5014797900400) - фото 3
T. Rex - Bump &#039;N&#039; Grind (5014797900400) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bump 'N' Grind
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Bump &#039;N&#039; Grind (5014797900400) - фото 1
  • T. Rex - Bump &#039;N&#039; Grind (5014797900400) - фото 2
  • T. Rex - Bump &#039;N&#039; Grind (5014797900400) - фото 3
  • T. Rex - Bump &#039;N&#039; Grind (5014797900400) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748539
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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T. Rex - Bump 'N' Grind (5014797900400) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797900400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bump 'N' Grind
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
The Groover [master Version with False Start], Jitterbug Love [working Version], Dishing Fish Wop [master Version], Telegram Sam [working Version], Laser Love [rough Mix], 20th Century Boy [master Version with False Start], Silver Lady [working Version], Metal Guru [master Version], Fast Blues (Easy Action) [working Version], Light of Love [master Version], The Soul of My Suit [working Version], Thunderwing [alternate Master Mix]
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - Bump 'N' Grind (5014797900400) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Groover [master Version with False Start], Jitterbug Love [working Version], Dishing Fish Wop [master Version], Telegram Sam [working Version], Laser Love [rough Mix], 20th Century Boy [master Version with False Start], Silver Lady [working Version], Metal Guru [master Version], Fast Blues (Easy Action) [working Version], Light of Love [master Version], The Soul of My Suit [working Version], Thunderwing [alternate Master Mix]

Отзывы о товаре T. Rex - Bump 'N' Grind (5014797900400) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797900400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bump 'N' Grind
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
The Groover [master Version with False Start], Jitterbug Love [working Version], Dishing Fish Wop [master Version], Telegram Sam [working Version], Laser Love [rough Mix], 20th Century Boy [master Version with False Start], Silver Lady [working Version], Metal Guru [master Version], Fast Blues (Easy Action) [working Version], Light of Love [master Version], The Soul of My Suit [working Version], Thunderwing [alternate Master Mix]
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Groover [master Version with False Start], Jitterbug Love [working Version], Dishing Fish Wop [master Version], Telegram Sam [working Version], Laser Love [rough Mix], 20th Century Boy [master Version with False Start], Silver Lady [working Version], Metal Guru [master Version], Fast Blues (Easy Action) [working Version], Light of Love [master Version], The Soul of My Suit [working Version], Thunderwing [alternate Master Mix]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - Bump 'N' Grind (5014797900400) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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