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OST - Wilding (Jon Hopkins Biggi Hilmars) (0192152001216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Wilding (Jon Hopkins Biggi Hilmars) (0192152001216) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Wilding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Wilding (Jon Hopkins Biggi Hilmars) (0192152001216) - фото 1
  • OST - Wilding (Jon Hopkins Biggi Hilmars) (0192152001216) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Wilding (Jon Hopkins Biggi Hilmars) (0192152001216) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0192152001216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Wilding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Jon Hopkins– Wilding Theme, Biggi Hilmars / Jon Hopkins– Worms, Biggi Hilmars– Butterflies, Jon Hopkins / King Creosote– New Land (Immunity), Biggi Hilmars– Back To Farm, Biggi Hilmars– The Sale, Jon Hopkins– Ground Transformation, Biggi Hilmars– Mouse, Biggi Hilmars– Echoes Of The Wild, Biggi Hilmars / Jon Hopkins– Networks, Biggi Hilmars / Jon Hopkins– Magic, Jon Hopkins– The Dove, Biggi Hilmars– The Slow Awakening
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Wilding (Jon Hopkins Biggi Hilmars) (0192152001216) виниловая пластинка

В 2023 году Джон Хопкинс вместе с исландским кинокомпозитором Бигги Хилмарсом написали саундтрек к получившему признание документальному фильму « Дикая природа» (Wilding). Фильм рассказывает историю фермеров Изабеллы Три и её мужа Чарли Беррелла, которые начали экологический проект, направленный на возрождение приходящего в упадок 400-летнего поместья Кнепп на юго-востоке Англии. Снеся заборы, они вернули земле первозданный вид и доверили её восстановление пестрой смеси животных, как домашних, так и диких. Это стало началом грандиозного эксперимента, который превратился в один из самых значительных экспериментов по восстановлению дикой природы в Европе, и им удалось способствовать развитию нового биоразнообразия, восстанавливая и преобразуя ранее чрезмерно обрабатываемую, деградировавшую часть земли. Хопкинс и Хилмарс создали саундтрек, идеально дополняющий документальный фильм о дикой природе: он полон органических текстур, струнных, вокала и фортепиано, передавая пульс природного мира в живой саундтрек.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Wilding (Jon Hopkins Biggi Hilmars) (0192152001216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0192152001216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Wilding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Jon Hopkins– Wilding Theme, Biggi Hilmars / Jon Hopkins– Worms, Biggi Hilmars– Butterflies, Jon Hopkins / King Creosote– New Land (Immunity), Biggi Hilmars– Back To Farm, Biggi Hilmars– The Sale, Jon Hopkins– Ground Transformation, Biggi Hilmars– Mouse, Biggi Hilmars– Echoes Of The Wild, Biggi Hilmars / Jon Hopkins– Networks, Biggi Hilmars / Jon Hopkins– Magic, Jon Hopkins– The Dove, Biggi Hilmars– The Slow Awakening
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В 2023 году Джон Хопкинс вместе с исландским кинокомпозитором Бигги Хилмарсом написали саундтрек к получившему признание документальному фильму « Дикая природа» (Wilding). Фильм рассказывает историю фермеров Изабеллы Три и её мужа Чарли Беррелла, которые начали экологический проект, направленный на возрождение приходящего в упадок 400-летнего поместья Кнепп на юго-востоке Англии. Снеся заборы, они вернули земле первозданный вид и доверили её восстановление пестрой смеси животных, как домашних, так и диких. Это стало началом грандиозного эксперимента, который превратился в один из самых значительных экспериментов по восстановлению дикой природы в Европе, и им удалось способствовать развитию нового биоразнообразия, восстанавливая и преобразуя ранее чрезмерно обрабатываемую, деградировавшую часть земли. Хопкинс и Хилмарс создали саундтрек, идеально дополняющий документальный фильм о дикой природе: он полон органических текстур, струнных, вокала и фортепиано, передавая пульс природного мира в живой саундтрек.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Wilding (Jon Hopkins Biggi Hilmars) (0192152001216) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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