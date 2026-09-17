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Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) виниловая пластинка

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Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Diamond Seas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) - фото 1
  • Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748499
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0199957204477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Diamond Seas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Diamond Seas 1995 (Длительность: 20:44) — состоит исключительно из записей выступлений 1995 года, Diamond Seas 1996 (Длительность: 20:44) — скомпилировано из живых записей 1996 года
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) виниловая пластинка

Издание Sonic Youth — The Diamond Sea / Grayfolded (RSD 2026) — это 12-дюймовый сингл на белом виниле, выпущенный специально для Record Store Day. Альбом представляет собой экспериментальный рок, включающий культовый трек «The Diamond Sea» и его уникальную интерпретацию. Этот релиз представляет собой уникальную «пландерфоническую» оркестровку, созданную Джоном Освальдом (известным по проекту Grayfolded для Grateful Dead). Он переработал 32 живых исполнения композиции «The Diamond Sea» в два масштабных полотна. Это не просто переиздание сингла, а радикально новый опыт прослушивания классического 20-минутного финала альбома Washing Machine (1995). Издание подчеркивает экспериментальный дух группы, соединяя мелодичность и гипнотический гитарный нойз в иммерсивный коллаж.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0199957204477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sonic Youth
Альбом (сингл)
Diamond Seas
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Diamond Seas 1995 (Длительность: 20:44) — состоит исключительно из записей выступлений 1995 года, Diamond Seas 1996 (Длительность: 20:44) — скомпилировано из живых записей 1996 года
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Издание Sonic Youth — The Diamond Sea / Grayfolded (RSD 2026) — это 12-дюймовый сингл на белом виниле, выпущенный специально для Record Store Day. Альбом представляет собой экспериментальный рок, включающий культовый трек «The Diamond Sea» и его уникальную интерпретацию. Этот релиз представляет собой уникальную «пландерфоническую» оркестровку, созданную Джоном Освальдом (известным по проекту Grayfolded для Grateful Dead). Он переработал 32 живых исполнения композиции «The Diamond Sea» в два масштабных полотна. Это не просто переиздание сингла, а радикально новый опыт прослушивания классического 20-минутного финала альбома Washing Machine (1995). Издание подчеркивает экспериментальный дух группы, соединяя мелодичность и гипнотический гитарный нойз в иммерсивный коллаж.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonic Youth - Diamond Seas (V12) (coloured) (0199957204477) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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