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Rj & The Riots - Rj & The Riots (4040824091606) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rj & The Riots - Rj & The Riots (4040824091606) виниловая пластинка

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Rj &amp; The Riots - Rj &amp; The Riots (4040824091606) - фото 1
Rj &amp; The Riots - Rj &amp; The Riots (4040824091606) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rj & The Riots
Альбом (сингл)
Rj & The Riots
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rj &amp; The Riots - Rj &amp; The Riots (4040824091606) - фото 1
  • Rj &amp; The Riots - Rj &amp; The Riots (4040824091606) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748496
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rj & The Riots - Rj & The Riots (4040824091606) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4040824091606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rj & The Riots
Альбом (сингл)
Rj & The Riots
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Trip To Manila, Girl Nice, Seems So Hard, Advertising Man, No One But Her, Weightless, Your Summer Dream, Susie-Q, Fuzzed, Tomorrow, Little Honda, Rave On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Rj & The Riots - Rj & The Riots (4040824091606) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Trip To Manila, Girl Nice, Seems So Hard, Advertising Man, No One But Her, Weightless, Your Summer Dream, Susie-Q, Fuzzed, Tomorrow, Little Honda, Rave On

Отзывы о товаре Rj & The Riots - Rj & The Riots (4040824091606) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Guerssen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Guerssen
Barcode
[4040824091606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rj & The Riots
Альбом (сингл)
Rj & The Riots
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Trip To Manila, Girl Nice, Seems So Hard, Advertising Man, No One But Her, Weightless, Your Summer Dream, Susie-Q, Fuzzed, Tomorrow, Little Honda, Rave On
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Trip To Manila, Girl Nice, Seems So Hard, Advertising Man, No One But Her, Weightless, Your Summer Dream, Susie-Q, Fuzzed, Tomorrow, Little Honda, Rave On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rj & The Riots - Rj & The Riots (4040824091606) виниловая пластинка – стоимость товара 3210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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