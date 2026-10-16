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VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Desireless
Альбом (сингл)
Voyage, Voyage - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP) - фото 1
  • VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP) - фото 2
  • VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP) - фото 3
  • VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
В наличии
Код товара: 752732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP)
3 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Desireless
Альбом (сингл)
Voyage, Voyage - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
Voyage, Voyage, Qui Sommes Nous, Ouf, John, Il Dort, Hari Om Ramakrishna, Elle Est Comme Les Etoiles, Oublie Les, Oublie, Dis Pourquoi, Le Retour, Tomb?e D’une Montagne, I Love You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP)

  • Voyage, Voyage
  • Qui Sommes Nous
  • Ouf
  • John
  • Il Dort
  • Hari Om Ramakrishna
  • Elle Est Comme Les Etoiles
  • Oublie Les, Oublie
  • Dis Pourquoi
  • Le Retour
  • Tomb?e D’une Montagne
  • I Love You

Отзывы о товаре VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP)




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Desireless
Альбом (сингл)
Voyage, Voyage - Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
Voyage, Voyage, Qui Sommes Nous, Ouf, John, Il Dort, Hari Om Ramakrishna, Elle Est Comme Les Etoiles, Oublie Les, Oublie, Dis Pourquoi, Le Retour, Tomb?e D’une Montagne, I Love You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
  • Voyage, Voyage
  • Qui Sommes Nous
  • Ouf
  • John
  • Il Dort
  • Hari Om Ramakrishna
  • Elle Est Comme Les Etoiles
  • Oublie Les, Oublie
  • Dis Pourquoi
  • Le Retour
  • Tomb?e D’une Montagne
  • I Love You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VOYAGE, VOYAGE - GREATEST HITS(LP) - по цене 3000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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