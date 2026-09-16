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Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 3
Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 4
Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 5
Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Семь Морей
Жанр
Русский рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 3
  • Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 4
  • Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 5
  • Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Семь Морей
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Полюби Меня Такого, Как Есть, Я Не Знаю, За Что, 7 Морей, Белая Луна, Если Бы Ты Знала, Ты - Моя Женщина, Твоя Улыбка Для Меня, Мария, Сладкая Мария, РОКовая Женщина, Девочка Моя, Ясная Звезда (Без Тебя), Надежда Чайкой Летит
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка

Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Семь Морей
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Полюби Меня Такого, Как Есть, Я Не Знаю, За Что, 7 Морей, Белая Луна, Если Бы Ты Знала, Ты - Моя Женщина, Твоя Улыбка Для Меня, Мария, Сладкая Мария, РОКовая Женщина, Девочка Моя, Ясная Звезда (Без Тебя), Надежда Чайкой Летит
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Советский и российский музыкант, гитарист, мультиинструменталист, автор песен, звукорежиссёр, вокалист. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик», народный артист РФ. Выпустил 28 сольных альбомов и 2 альбома в составе рок-группы «Динамик», написал более 300 песен.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Кузьмин - Семь Морей (Crystal Purple) (+постер) (4680068804619) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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