Игорь Николаев - Золотые Хиты (Turquoise) (+постер) (4680068803971) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Николаев Игорь
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 696173
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Николаев Игорь
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Выпьем За Любовь, Такси-Такси, Пять Причин, Малиновое Вино, Как Ты Прекрасна, Прости И Отпусти, Линия Жизни, Поздравляю, Незнакомка, Королевство Кривых Зеркал, День Рождения - Праздник Детства, Старая Мельница, Там Нет Меня, Мастер И Маргарита
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Игорь Николаев - Золотые Хиты (Turquoise) (+постер) (4680068803971) виниловая пластинка
"Золотые Хиты" - сборник лучших песен Игоря Николаева, выпущенный в 2023 году. Он содержит композиции, написанные и исполненные Николаевым в разный период его творчества. Среди них - "Выпьем за любовь", "Такси-такси", "Поздравляю", "Незнакомка", "Малиновое вино" и другие хиты. Лимитированное издание представлено на бирюзовом виниле и содержит постер. Игорь Юрьевич Николаев - советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист РФ (2019). С 1980 года работал с Аллой Пугачевой в ансамбле Рецитал. Написал множество популярных песен для себя и других исполнителей, таких как Наташа Королева, Валерия, Лариса Долина и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803971]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Николаев Игорь
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Выпьем За Любовь, Такси-Такси, Пять Причин, Малиновое Вино, Как Ты Прекрасна, Прости И Отпусти, Линия Жизни, Поздравляю, Незнакомка, Королевство Кривых Зеркал, День Рождения - Праздник Детства, Старая Мельница, Там Нет Меня, Мастер И Маргарита
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
"Золотые Хиты" - сборник лучших песен Игоря Николаева, выпущенный в 2023 году. Он содержит композиции, написанные и исполненные Николаевым в разный период его творчества. Среди них - "Выпьем за любовь", "Такси-такси", "Поздравляю", "Незнакомка", "Малиновое вино" и другие хиты. Лимитированное издание представлено на бирюзовом виниле и содержит постер. Игорь Юрьевич Николаев - советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист РФ (2019). С 1980 года работал с Аллой Пугачевой в ансамбле Рецитал. Написал множество популярных песен для себя и других исполнителей, таких как Наташа Королева, Валерия, Лариса Долина и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Купить Игорь Николаев - Золотые Хиты (Turquoise) (+постер) (4680068803971) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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