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Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) виниловая пластинка

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Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) - фото 1
Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) - фото 2
Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Rarities 1991-2001
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) - фото 1
  • Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) - фото 2
  • Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676424412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Rarities 1991-2001
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Misery Path, Vulgar Necrolatry, Folk Of The North, Moon And Sun Part I, Moon And Sun Part orth's Son, Light My Fire, The Brother-Slayer, The Lost Son (The Brother-Slayer Part II), Levitation, And I Hear You Call, Northern Lights, Too Much To See
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) виниловая пластинка

Это компиляция редких и ранее мало издававшихся треков группы, охватывающая ранний период её творчества. Сборник вышел в 2024 году на лейбле Relapse Records.

Отзывы о товаре Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676424412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Rarities 1991-2001
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Misery Path, Vulgar Necrolatry, Folk Of The North, Moon And Sun Part I, Moon And Sun Part orth's Son, Light My Fire, The Brother-Slayer, The Lost Son (The Brother-Slayer Part II), Levitation, And I Hear You Call, Northern Lights, Too Much To See
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Это компиляция редких и ранее мало издававшихся треков группы, охватывающая ранний период её творчества. Сборник вышел в 2024 году на лейбле Relapse Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amorphis - Rarities 1991-2001 (coloured) (0781676424412) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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