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Nile - Black Seeds Of Vengeance (coloured) (0781676504510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nile - Black Seeds Of Vengeance (coloured) (0781676504510) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
Black Seeds Of Vengeance
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nile - Black Seeds Of Vengeance (coloured) (0781676504510) - фото 1
  • Nile - Black Seeds Of Vengeance (coloured) (0781676504510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nile - Black Seeds Of Vengeance (coloured) (0781676504510) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676504510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
Black Seeds Of Vengeance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
AI Invocation Of The Gate Of Aat-Ankh-Es-En-Amenti, AII Black Seeds Of Vengeance, AIII Defiling The Gates Of Ishtar, AIV The Black Flame, AV Libation Unto The Shades Who Lurk In The Shadows Of The Temple Of Anhur, AVI Masturbating The War God, AVII Multitude Of Foes, BVIII Chapter For Transforming Into A Snake, BIX Nas Akhu Khan She En Asbiu, BX To Dream Of Ur, BXI The Nameless City Of The Accursed, BXII Khetti Satha Shemsu
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Nile - Black Seeds Of Vengeance (coloured) (0781676504510) виниловая пластинка

«Black Seeds of Vengeance» — второй альбом американской технической дэт-метал группы Nile, выпущенный в сентябре 2000 года на лейбле Relapse Records. Это был первый альбом в дискографии Nile, который ознаменовал более сложное музыкальное направление, а также содержал подробные аннотации в буклете, написанные Карлом Сандерсом, объясняющие концепцию и темы каждой песни.

Отзывы о товаре Nile - Black Seeds Of Vengeance (coloured) (0781676504510) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676504510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nile
Альбом (сингл)
Black Seeds Of Vengeance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
AI Invocation Of The Gate Of Aat-Ankh-Es-En-Amenti, AII Black Seeds Of Vengeance, AIII Defiling The Gates Of Ishtar, AIV The Black Flame, AV Libation Unto The Shades Who Lurk In The Shadows Of The Temple Of Anhur, AVI Masturbating The War God, AVII Multitude Of Foes, BVIII Chapter For Transforming Into A Snake, BIX Nas Akhu Khan She En Asbiu, BX To Dream Of Ur, BXI The Nameless City Of The Accursed, BXII Khetti Satha Shemsu
Развернуть
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Black Seeds of Vengeance» — второй альбом американской технической дэт-метал группы Nile, выпущенный в сентябре 2000 года на лейбле Relapse Records. Это был первый альбом в дискографии Nile, который ознаменовал более сложное музыкальное направление, а также содержал подробные аннотации в буклете, написанные Карлом Сандерсом, объясняющие концепцию и темы каждой песни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nile - Black Seeds Of Vengeance (coloured) (0781676504510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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