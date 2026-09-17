Top.Mail.Ru
Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) - фото 1
Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daddy Yankee
Альбом (сингл)
Legendaddy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) - фото 1
  • Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602445871605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daddy Yankee
Альбом (сингл)
Legendaddy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Michael Buffer– LegenDaddy (Intro), Daddy Yankee– Campe?n, Daddy Yankee– Remix, Myke Towers– Pasatiempo, Daddy Yankee– Rumbaton, Bad Bunny– X ?ltima Vez, Sech (4)– Para Siempre, Daddy Yankee– Uno Quitao & Otro Puesto, Frankie Ruiz– Truquito (Skit), Daddy Yankee– El Abusador Del Abusador, Daddy Yankee– Enchuletiao, Rauw Alejandro– Agua, Natti Natasha & Becky G– Zona Del Perreo, Pitbull– Hot, Daddy Yankee– La Ola, El Alfa & Lil' Jon– Bombon, Daddy Yankee– El Rey De Lo Imperfecto, Daddy Yankee– Imp
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Michael Buffer– LegenDaddy (Intro), Daddy Yankee– Campe?n, Daddy Yankee– Remix, Myke Towers– Pasatiempo, Daddy Yankee– Rumbaton, Bad Bunny– X ?ltima Vez, Sech (4)– Para Siempre, Daddy Yankee– Uno Quitao & Otro Puesto, Frankie Ruiz– Truquito (Skit), Daddy Yankee– El Abusador Del Abusador, Daddy Yankee– Enchuletiao, Rauw Alejandro– Agua, Natti Natasha & Becky G– Zona Del Perreo, Pitbull– Hot, Daddy Yankee– La Ola, El Alfa & Lil' Jon– Bombon, Daddy Yankee– El Rey De Lo Imperfecto, Daddy Yankee– Impares, Daddy Yankee– Bloke

Отзывы о товаре Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602445871605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daddy Yankee
Альбом (сингл)
Legendaddy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Michael Buffer– LegenDaddy (Intro), Daddy Yankee– Campe?n, Daddy Yankee– Remix, Myke Towers– Pasatiempo, Daddy Yankee– Rumbaton, Bad Bunny– X ?ltima Vez, Sech (4)– Para Siempre, Daddy Yankee– Uno Quitao & Otro Puesto, Frankie Ruiz– Truquito (Skit), Daddy Yankee– El Abusador Del Abusador, Daddy Yankee– Enchuletiao, Rauw Alejandro– Agua, Natti Natasha & Becky G– Zona Del Perreo, Pitbull– Hot, Daddy Yankee– La Ola, El Alfa & Lil' Jon– Bombon, Daddy Yankee– El Rey De Lo Imperfecto, Daddy Yankee– Imp
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Michael Buffer– LegenDaddy (Intro), Daddy Yankee– Campe?n, Daddy Yankee– Remix, Myke Towers– Pasatiempo, Daddy Yankee– Rumbaton, Bad Bunny– X ?ltima Vez, Sech (4)– Para Siempre, Daddy Yankee– Uno Quitao & Otro Puesto, Frankie Ruiz– Truquito (Skit), Daddy Yankee– El Abusador Del Abusador, Daddy Yankee– Enchuletiao, Rauw Alejandro– Agua, Natti Natasha & Becky G– Zona Del Perreo, Pitbull– Hot, Daddy Yankee– La Ola, El Alfa & Lil' Jon– Bombon, Daddy Yankee– El Rey De Lo Imperfecto, Daddy Yankee– Impares, Daddy Yankee– Bloke
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daddy Yankee - Legendaddy (coloured) (0602445871605) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...