Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 748427
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[0788362974046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Step (ft. Swizz Beatz), Lied 2 U, Slid Off, Daddy Rich Interlude (ft. Richard Pryor), Stop Counting My Poccets, Og To Bg (ft. Kanobby), Dogg Wattup Doe (ft. Peezy), Leave That Dogg Alone, Pop My Shit (ft. Trinidad James), Rules, Bread Under The Bed (ft. Stresmatic), No Ticcet Needed (ft. Kanobby), Long Beachin (ft. Shawn Louisiana), QTSAMYAH (ft. October London)
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка
Snoop Dogg вернулся со своим 22-м студийным альбомом — острым, как бритва, 35-минутным шедевром от легенд Западного побережья. Лимитированное издание на picture виниле. Сочетая корни Снупа в стиле G-funk с футуристическим звучанием, этот проект может похвастаться мощным продюсированием от Фаррелла Уильямса, Свизза Битца и Эрика Сермона. От клубной энергии «Step» до плавных, проникновенных глубин «QTSAMYAH» с участием обладательницы премии «Грэмми» October London, альбом представляет собой целенаправленное, кинематографическое путешествие, освещающее эволюцию мировой иконы. Это не просто альбом; это атмосфера напряжения, дополненная потрясающим короткометражным фильмом, доказывающим, что флоу Догга остается вне времени, даже в 2026 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[0788362974046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Step (ft. Swizz Beatz), Lied 2 U, Slid Off, Daddy Rich Interlude (ft. Richard Pryor), Stop Counting My Poccets, Og To Bg (ft. Kanobby), Dogg Wattup Doe (ft. Peezy), Leave That Dogg Alone, Pop My Shit (ft. Trinidad James), Rules, Bread Under The Bed (ft. Stresmatic), No Ticcet Needed (ft. Kanobby), Long Beachin (ft. Shawn Louisiana), QTSAMYAH (ft. October London)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Snoop Dogg вернулся со своим 22-м студийным альбомом — острым, как бритва, 35-минутным шедевром от легенд Западного побережья. Лимитированное издание на picture виниле. Сочетая корни Снупа в стиле G-funk с футуристическим звучанием, этот проект может похвастаться мощным продюсированием от Фаррелла Уильямса, Свизза Битца и Эрика Сермона. От клубной энергии «Step» до плавных, проникновенных глубин «QTSAMYAH» с участием обладательницы премии «Грэмми» October London, альбом представляет собой целенаправленное, кинематографическое путешествие, освещающее эволюцию мировой иконы. Это не просто альбом; это атмосфера напряжения, дополненная потрясающим короткометражным фильмом, доказывающим, что флоу Догга остается вне времени, даже в 2026 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка