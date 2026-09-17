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Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snoop Dogg - 10 Til&#039; Midnight (picture) (0788362974046) - фото 1
  • Snoop Dogg - 10 Til&#039; Midnight (picture) (0788362974046) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[0788362974046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Step (ft. Swizz Beatz), Lied 2 U, Slid Off, Daddy Rich Interlude (ft. Richard Pryor), Stop Counting My Poccets, Og To Bg (ft. Kanobby), Dogg Wattup Doe (ft. Peezy), Leave That Dogg Alone, Pop My Shit (ft. Trinidad James), Rules, Bread Under The Bed (ft. Stresmatic), No Ticcet Needed (ft. Kanobby), Long Beachin (ft. Shawn Louisiana), QTSAMYAH (ft. October London)
Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка

Snoop Dogg вернулся со своим 22-м студийным альбомом — острым, как бритва, 35-минутным шедевром от легенд Западного побережья. Лимитированное издание на picture виниле. Сочетая корни Снупа в стиле G-funk с футуристическим звучанием, этот проект может похвастаться мощным продюсированием от Фаррелла Уильямса, Свизза Битца и Эрика Сермона. От клубной энергии «Step» до плавных, проникновенных глубин «QTSAMYAH» с участием обладательницы премии «Грэмми» October London, альбом представляет собой целенаправленное, кинематографическое путешествие, освещающее эволюцию мировой иконы. Это не просто альбом; это атмосфера напряжения, дополненная потрясающим короткометражным фильмом, доказывающим, что флоу Догга остается вне времени, даже в 2026 году.

Отзывы о товаре Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[0788362974046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Snoop Dogg
Альбом (сингл)
10 Til' Midnight
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Step (ft. Swizz Beatz), Lied 2 U, Slid Off, Daddy Rich Interlude (ft. Richard Pryor), Stop Counting My Poccets, Og To Bg (ft. Kanobby), Dogg Wattup Doe (ft. Peezy), Leave That Dogg Alone, Pop My Shit (ft. Trinidad James), Rules, Bread Under The Bed (ft. Stresmatic), No Ticcet Needed (ft. Kanobby), Long Beachin (ft. Shawn Louisiana), QTSAMYAH (ft. October London)
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Версия издания
лимитированное, picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Snoop Dogg вернулся со своим 22-м студийным альбомом — острым, как бритва, 35-минутным шедевром от легенд Западного побережья. Лимитированное издание на picture виниле. Сочетая корни Снупа в стиле G-funk с футуристическим звучанием, этот проект может похвастаться мощным продюсированием от Фаррелла Уильямса, Свизза Битца и Эрика Сермона. От клубной энергии «Step» до плавных, проникновенных глубин «QTSAMYAH» с участием обладательницы премии «Грэмми» October London, альбом представляет собой целенаправленное, кинематографическое путешествие, освещающее эволюцию мировой иконы. Это не просто альбом; это атмосфера напряжения, дополненная потрясающим короткометражным фильмом, доказывающим, что флоу Догга остается вне времени, даже в 2026 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snoop Dogg - 10 Til' Midnight (picture) (0788362974046) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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